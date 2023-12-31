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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye ile Birleşik Krallık'dan elektrikli araç anlaşması - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye ile Birleşik Krallık'dan elektrikli araç anlaşması

        Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 19:46 Güncelleme: 31.12.2023 - 19:46
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        Türkiye ile Birleşik Krallık'dan elektrikli araç anlaşması
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan konuya ilişkin milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

        Buna göre, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararı aldı. Anlaşma kapsamında elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek.

        Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan kredi tadil anlaşması da yürürlüğe girdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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