A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Hollanda'yla karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE: 4 - HOLLANDA: 1

(İlk set oynanıyor...)

SALON: Stark Arena (Belgrad)

SAAT: 18.00

YAYIN: TRT 1

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşı karşıya gelmişti. Filenin Sultanları yaklaşık 40 dakika süren ilk seti kazansa da sonrasında son şampiyona 3-1 mağlup oldu ve finale yükselemedi.

Yarı finale kadar şampiyonada oynadığı 7 maçı da kazanan Filenin Sultanları, Hollanda'yı da bu müsabakaların birinde yenmeyi başarmıştı. Beş kez final oynayan Hollanda sadece birini kazanabildi.

Filenin Sultanları ise Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etmişti. Ay-yıldızlılar, 2011 ve 2017'den sonra bir kez daha Avrupa üçüncüsü olmak istiyor.