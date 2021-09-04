Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."