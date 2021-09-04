2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları'nda tarihimizde ilk kez beşinci olan Filenin Sultanları, altın madalya hedefleyerek geldiği 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı üçüncü tamamladı.

Grubundaki tüm maçlarını kazanarak lider turlayan Filenin Sultanları, yarı finale kadar da sadece iki set verdi. Yarı finalde son şampiyon Sırbistan'la 2019'un rövanşını almak için karşılaşan ay-yıldızlılar, ilk seti alsa da Boskovic'i durduramadı ve final şansını kaçırdı. Üçüncülük maçında baştan sonra üstün bir oyun oynayan Sultanlar, Hollanda'yı 3-0 yenerek 2011 ve 2017'den sonra bir kez daha Avrupa üçüncüsü oldu.

BEŞİNCİ KEZ KÜRSÜ GÖRDÜK

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu turnuvada 5. kez kürsüye çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yıl 32. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 15. kez yer aldı. Romanya'da oynanan D Grubu'nda mücadele eden milliler, ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile karşılaştı. Grup karşılaşmalarında sadece 1 set kaybeden A Milli Takım, namağlup son 16 turuna yükseldi.

Bulgaristan'a geçen milliler, son 16 turunda Çekya'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup ederek son 4 takım arasına kaldı. Turnuvada yarı final ve final karşılaşmaları Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı. "Filenin Sultanları" yarı finalde son Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar, ev sahibi konumundaki rakibine 3-1 mağlup oldu ve final şansını kaybetti.

Üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşan milliler, üstün bir oyunla müsabakadan 3-0 üstün ayrıldı ve bronz madalyaya uzandı.

Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) yaşayan A Milli Takım, 3. kez bronz madalya alarak toplamda 5. kez kürsü gördü.

MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK, İYİ BİTİRDİK

Organizasyona Romanya maçıyla başlayan Sultanlar, ilk seti çok sayıda servis hatası sonrasında kaybetti. İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1'e getirdi. Milli takım, üçüncü seti de etkili hücum performansıyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı. İlk setten sonra Romanya'ya üstünlüğünü kabul ettiren Türkiye, dördüncü seti 25-17 ile hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

UKRAYNA'YI SAHADAN SİLDİK!

Ukrayna karşısında mücadeleye iyi başlayan milliler, etkili servis attığı ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 25-19 galip gelerek durumu 2-0'a getirdi. Milli takım, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

İSVEÇ'E SET VERMEDİK

Gruptaki üçüncü karşılaşmasında İsveç'le karşılaşan Sultanlar, İsveçli Isabelle Haak'ın ilk setin son bölümünde yaptığı hatalarla oyuna ortak oldu ve çekişmeli geçen seti 31-29 aldı. İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, karşılaşmayı da 3-0 kazandı. "Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 3. maçından da galip ayrıldı.

FİNLANDİYA GALİBİYETİYLE 4'TE 4 GELDİ

ı D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yenen Sultanlar, gözünü grup liderliğine dikti. Karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı. Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

HOLLANDA'YI YENDİK, GRUPTAN LİDER ÇIKTIK!

Bizim gibi grubun diğer yenilgisin takımı olan Hollanda'yla liderlik maçına çıkan Sultanlar, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı. Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu. Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları", sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi.

BULGARİSTAN'DAKİ RAKİP: ÇEKYA

D Grubu'nda 5'te 5 yapan milliler, son 16 turunda B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaştı. Karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1'lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı. İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım, 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1. Hande Baladın'ın performansıyla öne çıktığı üçüncü sette rakibini oyundan erken düşüren ay-yıldızlılar, 25-14'lük skorla durumu 2-1 yaptı. Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDE DE SET VERMEDİK, YEDİDE YEDİ YAPTIK!

Bulgaristan'ın Filibe kentindeki yarı finalin başında bloklarda etkili olamayan ve 14-11 geriye düşen Türkiye, daha sonra 7-1'lik seriyle 18-15'lik üstünlüğü yakalayarak rakibine mola aldırdı. Üst üste etkili servis kullan milli takım, ilk seti 25-18 aldı. İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan A Milli Takım, Tuğba Şenoğlu'nun etkili performansıyla farkı 10 sayıya (18-8) çıkardı. Milliler, farkın açılmasıyla oyundan düşen Polonya karşısında ikinci seti 25-14 önde tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi. Dengeli geçen üçüncü seti 25-23 önde bitiren "Filenin Sultanları", karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

SON ŞAMPİYONDAN RÖVANŞI ALAMADIK

2019'daki finalin rövanşını almak için son Avrupa Şampiyonu Sırbistan'la Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşı karşıya geldik... Mücadeleye 3-0'lık seriyle başlayan Sultanlar, ilk sette farkı 5 sayıya kadar (13-8) çıkardı. Boskovic'in etkili performansıyla 7-1'lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.

BOSKOVIC'İ DURDURAMADIK

İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0'lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic ile sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da milliler, 16-16'lık eşitliği yakalamasını bildi. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1

Sultanlar ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19'luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan milli takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti. Sırbistan'da 39 sayı kaydeden Boskovic, maçın en skorer ismi oldu.

HOLLANDA'YA BİR KEZ DAHA SET VERMEDİK, ÜÇÜNCÜ OLDUK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan maça iyi başlayan milliler, set boyunca üstün bir oyun ortaya koydu. Tuğba, Ebrar, Eda, Hande ve Zehra ile skor üreten ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Hollanda 6-4 üstünlük kurdu. Oyuna ağırlığını koyan "Filenin Sultanları" yakaladığı 5-0'lık seriyle 9-6 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milliler, seti 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. Uzun süre geride olan A Milli Takım, rakibini 20-20'de yakaladı. Son bölümü daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, seti 25-23, maçı da 3-0 aldı. Milliler, bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayı alarak galibiyete katkı sundu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan’da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda’yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sırbistan’da oynanan 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda’yı yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın ardından katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olarak bizleri gururlandıran Filenin Sultanlarının başarısında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın gelecekte katılacağı şampiyonalarda daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum."