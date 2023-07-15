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        Türkiye'deki 500 bininci Egea yola çıktı

        Bursa'daki Tofaş fabrikalarında üretilerek dünyaya ihraç edilen Fiat Egea'nın, Türkiye'de 500 binincisi yola çıktı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Egea, öncelikli olarak Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda Bursa'da geliştirilen ve üretilen bir model. Türkiye yollarına 500 bininci Egea'nın çıkmasıyla ve başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 14:19
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        Türkiye'deki 500 bininci Egea yola çıktı
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        2015 yılında dünya lansmanı gerçekleşen Fiat Egea’nın Türkiye’de 500 binincisi yola çıktı.

        Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilerek dünyaya ihraç edilen otomobil hakkında konuşan

        Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Egea, öncelikli olarak Türkiye’deki tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda Bursa’da geliştirilen ve üretilen bir model. Türkiye yollarına 500 bininci Egea’nın çıkmasıyla ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Egea Ailesi’ne olan talep, 2023 yılında da en üst düzeyde devam ediyor" dedi.

        Tofaş’ta ürün geliştirme sürecinde Türk mühendislerinin öncü rol aldığı Egea’nın başlangıçta sedan versiyonu tasarlanmış ve ilk kez İstanbul Autoshow 2015’te dünyaya tanıtılmıştı.

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        Sedan modelin ardından 2016 yılında hatchback ve station wagon versiyonları da dünya pazarlarına sunuldu.

        Egea’nın sedan gövde seçenekli versiyonu, 2016 yılında Amerika kıtasına adım atarak, Meksika’da Dodge markasıyla yollara çıktı.

        2021 yılında seriye Cross versiyon eklenirken, 2022'de ise hibrit motor seçenekli Egea tanıtılmıştı.

        Avrupa’da Tipo ismiyle satılan Egea’nın 2022 yılının kasım ayında Tofaş Fabrikası’ndan bantlarından üretilen 1 milyonuncu adedi indirilmişti.

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