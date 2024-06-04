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        Haberler Ekonomi Otomobil Türkiye'de Tesla satışları çakıldı - Otomobil Haberleri

        Türkiye'de Tesla satışları çakıldı

        Türkiye'de elektrikli otomobil satışları Ocak-Mayıs döneminde 3'e katlandı. Bu yılın ilk 5 ayında, elektrikli otomobil satışları 31 bin 70 adetle pazardan yüzde 8.3 pay aldı. Geçen yıl Türkiye'nin en çok satılan elektrikli otomobili olan Togg T10X'ten bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 11 bin 288 adet satılırken, 2023'te Togg'un ardından en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olan Tesla Model Y ise yılın ilk 5 ayında 412 adet satış rakamına ulaştı. Tesla, Mayıs ayında ise sadece 10 adet otomobil satabildi

        Giriş: 04.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:43
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        Tesla satışları çakıldı
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        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mayıs ayı verilerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 471 bin 743 adet olarak gerçekleşti.

        Otomotiv pazarında Mayıs ayında ise Nisan'da başlayan daralma devam etti.

        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
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        ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Mayıs ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10.1 küçüldü ve 100 bin 305 seviyesine düştü.

        İlk 5 ayda, elektrikli otomobil satışları 31 bin 70 adetle yüzde 8.3 pay aldı. Geçen yılın aynı döneminde ise, elektrikli otomobil satışları 10 bin 366 adet seviyesinde gerçekleşmişti. Rakamlar, elektrikli otomobil satışlarının 1 yıl içinde 3 kat arttığını gösteriyor.

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        Ocak-Mayıs döneminde, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 282.6 artarak yüzde 7.4 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüze 4.2 artarak yüzde 0.9 pay aldı.

        HER 3 ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDEN 1'İ TOGG

        Elektrikli otomobil satışlarına markalar bazında bakıldığında da dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkıyor.

        Yılın ilk 5 ayında yerli elektrikli otomobil markası Togg, 11 bin 288 adet araç sattı. Togg'un Mayıs ayı satışı ise 4 bin 140 olarak ODMD raporuna yansıdı.

        Geçen yıl Togg'un ardından en çok satılan ikinci elektrikli otomobil markası olan Tesla ise, ilk 5 ayda 412, Mayıs ayında ise 10 adet otomobil satabildi. Togg'un 2023'te 20 bin adet satışına karşın, Tesla da geçen yılı 12 bin adet satış rakamı ile kapamıştı.

        FİYATI 1 MİLYON TL DÜŞTÜ

        Son 1 yıldır dünyada fiyatı düşerken Türkiye'de fiyatı artan Tesla'dan Nisan ayında dikkat çeken bir hamle gelmişti.

        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
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        Türkiye'deki en ucuz Tesla'nın fiyatı yaklaşık 1 milyon TL ucuzlarken, ABD'li markanın ülkedeki tek otomobili olan Model Y'nin arkadan itişli versiyonu, bataryası ve motor gücünde yapılan güncelleme ile yüzde 10 ÖTV dilimine girmişti.

        Böylece, otomobilin fiyatı 2.7 milyon TL seviyesinden 1.8 milyon TL'nin altına inmiş oldu.

        Tesla'nın bu hamlesinin markanın satışlarını artırıp artırmayacağı ODMD'nin önümüzdeki aylarda açıklayacağı raporlarda ortaya çıkacak.

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