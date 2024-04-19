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Son dönemde 10 binden fazla çalışanını işten çıkarması ile gündeme gelen Tesla, Türkiye’de dikkat çeken bir adım attı.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi, Türkiye’de satışa sunduğu tek otomobil olan Model Y’nin düşük Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) giren versiyonunu ön satışa açtı.

Yüzde 10’luk ÖTV dilimine giren arkadan itişli Model Y’nin fiyatı 1 milyon 791 bin 451 TL olarak belirlendi.

Mart 2023’te Türkiye’ye giriş yapan Tesla, ilk aylarda beklentileri aşan bir satış performansı göstermiş, yıl sonuna kadar da 12 bin adet otomobil satarak yerli otomobil Togg T10X’in hemen ardından Türkiye’nin en çok satılan ikinci elektrikli otomobili olmuştu.

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2024’e ise düşük satış performansı ile başlayan Tesla, elektrikli otomobil pazarının 4 katına çıkarak 16 bin adedi geçtiği Ocak-Mart döneminde sadece 375 adet otomobil satabildi.

Tesla’nın düşük ÖTV’ye giren Model Y ile bu tabloyu tersine çevirmek istediği belirtiliyor.

Tesla Türkiye'den yapılan açıklamada, "Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan itibaren büyük önem verdiğimiz altyapı çalışmalarımızın tatmin edici bir seviyeye gelmesinin sonucu olarak, Model Y yelpazemize bu yeni versiyonu ekliyoruz" denildi.

MOTOR GÜCÜNE ÖTV AYARI

Elektrikli otomobillerin ÖTV'si motor gücü aracın fiyatına göre belirleniyor. En son Kasım 2023'te yapılan değişikliğe göre, vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin liranın, motor gücü de 160 kW'nın altında olan elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV dilimine girebiliyor. Motor gücü ve fiyat arttıkça ÖTV oranı da yükseliyor.

İşte Tesla'nın Model Y'yi yüzde 10'luk dilime sokmak için, motor gücünü buna göre güncellediği belirtiliyor. Ayrıca, otomobilin bataryasında güncelleme yapıldığı ve menzil değerinin buna bağlı olarak değiştiği aktarılıyor.

Tüm bu değişiklikler ile birlikte yüzde 10 ÖTV'de yer alan Model Y, 430 km menzile (WLTP) sahip. Arkadan itişe sahip otomobil, 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede ulaşıyor. Otomobilin son hızı ise 217 km/s olarak açıklanıyor. REKLAM Yüksek ÖTV diliminde kalan Model Y'nin menzil değeri ise 455 km olarak açıklanıyordu. Tesla, güncelleme öncesinde Model Y'nin arkadan itişli versiyonunu resmi sitesinden kaldırmış, bu durum otomobilin sadece dört tekerlekten çekiş sistemi ile satılacağı yorumlarına neden olmuştu. RENK DEĞİŞİMİ VERGİSİNİ YÜKSELTİYOR Türkiye'de perakende satış fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV diliminde kalabiliyor. Dolayısı ile, Model Y'yi düşük fiyattan satın almak için, dış rengin beyaz, kabin içinin de standart renk olan siyah tercih edilmesi gerekiyor. Öyle ki, Tesla Model Y'nin dış rengi herhangi bir metalik renk ve iç mekanı da siyah yerine açık renk koltuklar ile alınırsa, fiyatı artan otomobilin ÖTV'si de kolayca yüzde 40'lık vergi dilimine çıkabiliyor. Renk değişimi haricinde, jant tercihi ve otomobilde otopilot özelliğinin olup olmaması da ÖTV oranı etkiliyor. REKLAM FİYATI DÜNYADA DÜŞERKEN TÜRKİYE’DE ARTIYORDU Tesla modellerinin son 1 yıl içinde dünyada fiyatı düşerken Türkiye’de fiyatı artıyordu. Küresel pazar payını yeni gelen rakiplere karşı korumaya çalışan Tesla, geçtiğimiz yıl boyunca birçok ülkede otomobillerine yaklaşık yüzde 21 oranında indirim yaptı. Öyle ki, sadece Aralık ayında, İngiltere'deki Tesla Model Y'ye yüzde 13 oranında indirim yapıldı. Türkiye’de ise globaldeki politikadan farklı bir yol izlendi. 4 Nisan 2023'te Türkiye'de resmi satışlarına başlayan ABD'li Tesla’nın en ucuz otomobili, o dönem 1 milyon 563 bin TL'den satılan arkadan itişli Model Y’di. Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor Haberi Görüntüle Yani, Nisan 2023 kuru ile Model Y'nin Türkiye'ye yaklaşık 80 bin dolardan giriş yaptığı söylenebilir. Aradan geçen 1 yılda, Model Y'nin başlangıç fiyatı 1 milyon TL'den fazla arttı ve Mart sonunda 2 milyon 729 bin TL'ye kadar yükseldi. Böylece, güncel kur ile, aracın fiyatı 85 bin dolara çıkmış oldu. Rakamlar, Model Y'nin 1 yılda TL bazında yüzde 74, dolar bazında yüzde 6 pahalandığını ortaya koyuyor. REKLAM Bu tabloda 1 yıl içinde döviz kurunda yaşanan değişimin büyük etkisi bulunuyor. Nisan 2023'te 19.4 TL olan 1 dolar, Mart 2024'te ise 32 TL seviyesinden işlem görüyordu. Otonom araçlar işsiz bırakacak Haberi Görüntüle Fakat, yine de dünyada değeri düşen Tesla'nın Türkiye'de ise dolar bazında fiyatının arttığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Atılan son adım ise, Model Y’nin fiyatında yaklaşık 1 milyon TL’lik düşüş yarattı. Güncel döviz kuru ile Tesla Model Y’nin fiyatı 55 bin dolar seviyesine indi. TALEBE GÖRE FİYAT BELİRLİYOR Herhangi bir bayisi bulunmayan ve doğrudan satış modelini benimseyen Tesla’nın, fiyat politikası da geleneksel otomobil markalarından ayrışıyor. Türkiye'ye 'yerli sim' ile geldi Haberi Görüntüle Tesla Türkiye yetkilileri, ABD’li markanın geçen yılki Türkiye lansmanında Habertürk’e yaptığı özel açıklamada, fiyatları arz-talep dengesine göre belirlediklerini bildirmişti. Dolayısı ile, markanın milyonluk indiriminin arkasında yüksek arza karşın düşün talebin olduğu söylenebilir.