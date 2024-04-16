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        Haberler Ekonomi Otomobil Otonom araçlar işsiz bırakacak - Otomobil Haberleri

        Tesla çalışanları otonom araçlar yüzünden işsiz kalacak

        Tesla'nın, küresel iş gücünün yüzde 10'u ile yollarını ayıracağının ortaya çıkmasının ardından, şirketin bu kararının arkasındaki nedenler de netleşiyor. Tesla CEO'su Elon Musk'un şirket içi e-postasına göre, tüm departmanlardaki ve kıdem seviyelerindeki çalışanları etkileyen işten çıkarmalar, 'büyümenin bir sonraki aşamasına' hazırlanmak için maliyetleri azaltmak ve üretkenliği artırmak amacıyla yapıldı. Ayrıca, işten çıkarmaların, Musk'ın şirketin yolunu tamamen otonom araçlar üretme yönünde değiştirmesi ile de ilgili olduğu kaydediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:05
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        Otonom araçlar işsiz bırakacak
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        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, dünya genelinde işten çıkarma süreci başlatmasının yankıları sürüyor.

        İş gücünün yüzde 10'unu işten çıkarmaya hazırlanan Tesla'nın, şirket için yazışmaları ortaya çıktı.

        Buna göre, Tesla yönetimi Pazartesi günü çalışanlara, bazı departmanları yüzde 20 oranında azaltacak son işten çıkarmaların büyük ölçüde zayıf finansal performanstan kaynaklandığını söyledi.

        İşten çıkarmalar, Tesla'nın ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasından bir hafta önce personele duyuruldu.

        Söz konusu adım, Tesla'nın son birkaç çeyrekte kâr marjının daraldığını görmesi ve en az bir yıldır devam eden elektrikli otomobil fiyat savaşının sonucu olarak geldi.

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        14 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIYOR

        Şirket, 2023'te 1.81 milyon adet otomobil ile rekor bir teslimat gerçekleştirmesine rağmen, satışları artırmak amacıyla fiyatları defalarca düşürmesinin ardından kâr marjında kayıp yaşamıştı.

        Tesla, çalışanlarına Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Çin'de faaliyet gösteren küresel organizasyonda yüzde 10'dan fazlasının, yani yaklaşık 14 bin çalışanın işten çıkarılacağını bildirdi.

        TechCrunch'ın aktardığına göre, Tesla CEO'su Elon Musk'un şirket içi e-postasına göre, tüm departmanlardaki ve kıdem seviyelerindeki çalışanları etkileyen işten çıkarmalar, 'büyümenin bir sonraki aşamasına' hazırlanmak için maliyetleri azaltmak ve üretkenliği artırmak amacıyla yapıldı.

        Kaynaklar, işten çıkarılan çalışanların çoğunun yüksek performans gösteren kişiler olduğunu bildiriyor. İşten çıkarılanların çoğu Tesla'nın öncelik listesinde daha alt sıralarda yer alan projeler üzerinde çalışıyordu.

        BAZI DEPARTMANLARIN YÜZDE 20'Sİ GİDİYOR

        Bazı departmanlarda şirket genelindeki e-postada belirtilen yüzde 10'un üzerinde işten çıkarmalar görüldü. Bir yönetici, çalışanlarının yüzde 20'sinin işten çıkarıldığını söyledi.

        İşten çıkarmaların, Musk'ın şirketin yolunu tamamen otonom araçlar üretme yönünde değiştirmesi ile de ilgili olduğu kaydediliyor.

        Tesla, kısa süre önce perakende satışı fiyatı yaklaşık 25 bin dolardan başlayacak daha düşük maliyetli bir elektrikli otomobil üretme planından vazgeçmişti.

        Bunun yerine, Musk'un 8 Ağustos'ta piyasaya çıkacağını söylediği iddia edilen 'robotaksiye' güç sağlamak için geliştirilen temel platformun kullanılacağı öne sürülüyor.

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