Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaralanan taksici saldırı anını anlattı | Son dakika haberleri

        Bıçaklı saldırıdan yaralı olarak kurtulan taksici, o anları anlattı

        Manisa'da taksisine binen Emirhan Ü. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayıp, gasbedilmek istenen Hakan Paktan, o anları anlattı. Elinden yaralanan Paktan, "Refleksimle kendimi kurtardım, ölebilirdim de" dedi. Kentte İl Jandarma Komutanlığı önünde toplanan taksiciler ise, eylem yaparak saldırıyı kınadı. Paktan'ın katıldığı eylemde araçlarına Türk bayrakları asan taksiciler Manolya Meydanı'na kadar korna çalarak tur atıp, saldırıyı protesto etti. Kemera görüntülerinin ortay çıkmasının ardından yeniden gözaltına alınan Emirhan Ü., sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'da taksisine binen Emirhan Ü. (18) tarafından bıçaklı saldırıya uğrayıp, gasbedilmek istenen Hakan Paktan (49), o anları anlattı. Kentte toplanan taksiciler ise eylem yapıp, saldırıyı kınadı.

        Olay, 29 Kasım'da saat 00.00'da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi.

        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Haberi Görüntüle

        Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., pos cihazını istedi. Taksici, pos cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı.

        REKLAM

        MAHKEMEDE SERBEST BIRAKILDI

        Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. de olay yerinden kaçtı.

        Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sol elinden yaralanan Hakan Paktan ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktı.

        GÖRÜNTÜLER SONRASI TEKRAR GÖZALTI KARARI

        Araç içi güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Emirhan Ü., hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. Polis, Emirhan Ü'yü yeniden gözaltına aldı. Konuya ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklamada şöyle denildi:

        "29/11/2024 günü saat 00.00 sıralarında ilimiz Yunusemre ilçesi, Akgedik Mahallesi'nde taksi sürücüsü H.P.'ye yönelik saldırı olayına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Emirhan Ü. gözaltına alınmış olup hakkında Sulh Ceza hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ticari araç içindeki olay anına ait görüntülerin kolluk birimleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza 12/12/2024 tarihinde sunulması üzerine yapılan inceleme sonucu, bu görüntüler yeni delil niteliğinde olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

        REKLAM

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Gözaltın alınan Emirhan Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        "ARKA KOLTUKTA OLUP, BAŞIMI DA KESEBİLİRDİ"

        Gasp girişiminden kurtulmak isterken sol elinden yaralanan 4 yıllık taksici Hakan Paktan, "O gün saat 23.00'te yolcuyu aldım. Akgedik'e gideceğini söyledi. Arabaya bindikten sonra kolunu açtı ve 'Beni yaraladılar' dedi. Şüphelenmeye başladım, konuşmaya başladım. Sürekli sorular sordum. Yolda giderken 'Abi çok daraldım, camı açsam olur mu' dedi. Daha da şüphelendim. Biraz daha ilerledik, cebinin fermuarını açtı ama hiçbir şey çıkarmadı. Bu beni iyice tedirgin etti. İneceği yere gelince 'Kaç para' dedi. '550 lira' dedim. Kredi kartıyla ödeyeceğini söyledi. Posa ücreti girdim. Kartı geçmesi için ona uzattım. Eline aldı, 'Kaç lira girdin?' diye sordu, cebinden bıçağı çıkarıp, salladı. Refleksimle kendimi kurtardım, ölebilirdim de. Arkada değil de yanımdaki koltukta oturması avantajım oldu. Arka koltukta olup, başımı da kesebilirdi. Boğuşma anında sadece elinden bıçağı almayı, kendimi kurtarmayı düşündüm" diye konuştu.

        "ŞİKAYETÇİ OLDUK, BİR BAKTIM SERBEST KALDI"

        Şüphelinin olayın ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren Paktan, "Serbest kaldığını öğrence delirdim. Şikayetçi oldum. Amcası ve annesi de şikayetçi oldu. Annesi, babası o gün bana gelip, 'Attır, bunu içeri. Attır senden duacı olacağım' dedi. Şikayetçi olduk, bir baktım serbest kaldı. Nasıl serbest kalır? Adliyeye gittim. Orada bir de dilekçe parası ödedim. Hem mağdurum hem de 150 lira dilekçe parası verdim. Görüntüler, İzmir'deki taksicilerin bağlı olduğu bir firmanın elindeydi. Bana 'Bu kayıtları gelip istemiyorlar hala' dediler. Dilekçeyi verdim, iki gün sonrasında savcılık görüntüleri istemiş. Görüntüler gelince bana attılar. Ben de direkt resmini alıp, arkadaşlarla paylaştım; 'Şahıs bu, ona göre temkinli olun' diye. Ama UYAP'tan dosya açılmış mı diye bakıyorum. Hala dosya falan yok. Ölümden döndüm ama daha yapılan hiçbir şey yok ortada. Medya olmasaydı, bu olay kapanacaktı" dedi.

        OLAYIN ARDINDAN MESLEĞİ BIRAKTI

        Yaşadıklarından sonra taksiciliği bıraktığını da belirten Paktan, "Bir klima ve soğutucu üreten fabrikadan emekliydim, çocuğum için çalışıyordum" diye konuştu. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Taksilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emin Elverişli de "Taksiciler olarak amme hizmeti veriyoruz. Millet bize çoluğunu, çocuğunu emanet ediyor. Böyle birkaç tane kendini bilmez insan bizim canımızı yakıyor. Emniyetimizden bir isteğimiz var. Bizi her yerde denetlesin. Gece çalışan arkadaşlar var. Manisa gittikçe büyüyor, sıkıntılar çoğalıyor. Yaşanan ortada. Herkese geçmiş olsun" dedi.

        TAKSİCİLER EYLEM YAPTI

        Diğer yandan taksiciler, Manisa İl Jandarma Komutanlığı önünde toplanıp, eylem yaparak Paktan'a yapılan saldırıyı kınadı. Araçlarına Türk bayrakları asan taksiciler Manolya Meydanı'na kadar korna çalarak tur atıp, saldırıyı protesto etti. Saldırıya uğrayan Paktan da eyleme katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #manisa haberleri
        #taksici
        #bıçaklı saldırı
        #Hakan Paktan
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Habertürk Anasayfa