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Koronavirüs salgını öncesi sabit internet kullanıcılarının evde oldukları akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiğinin tüm güne yayıldığını belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Ortalama günlük sabit data kullanımı şubat ayına göre mart ayında yaklaşık yüzde 20, nisan ayında yüzde 45, mayıs ayında yüzde 43, haziranın ilk 10 gününde ise yaklaşık yüzde 26 artış gösterdi" dedi.

Online olarak düzenlenen "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısına katılan Önal, “Salgın döneminde internet kullanım alışkanlıkları da iyiden iyiye değişti. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. Görüntülü konuşma ve video içeriklerine rağbetin artması internet veri trafiğini de etkiledi. Süreç öncesi, sabit internet kullanıcılarının evde oldukları akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiği tüm güne yayıldı” diye konuştu.

'YATIRIMLARIMIZI YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİK'

Covid-19 nedeniyle uzaktan işlemlere olan rağbetin etkisiyle Türk Telekom'un mobil uygulaması Online İşlemler'in kullanımının da geçen yıla oranla yüzde 64 arttığını belirten Önal, “Nisan ayında uygulama, 181 milyon kez ziyaret edilerek rekor kırdı” dedi. Türk Telekom olarak 2020 ilk 3 ayında yatırım harcamalarını yıllık bazda bir önceki yıla oranla yüzde 41 artırarak, 896 milyon TL olarak gerçekleştiğini ifade eden Önal, “2020 başında yaklaşık 5.8 milyar TL olarak belirlediğimiz 2020 yatırım öngörümüzü yaklaşık 6.4 milyar TL olarak yukarı yönlü revize ettik" diye konuştu. Önal, fiber altyapı yatırımları konusunda ise şunları söyledi:

"2020 ilk çeyrek itibarıyla fiber altyapımız toplamda 308 bin kilometre ağ uzunluğuna ulaştı. Fiber hane kapsamımız son bir yılda 3.5 milyon artışla 22.6 milyon seviyesine kadar yükseldi. Saha Dolabına Kadar Fiber (FTTC) hane kapsaması 16.1 milyonu aşarken, Eve/Binaya Kadar Fiber (FTTH/B) hane kapsaması 6.4 milyonun üzerine çıktı. Fiber abone sayımız da 2020 birinci çeyrekte 4.4 milyona erişti.”

‘DÜNYADA CİDDİ SORUNLAR YAŞARKEN, BİZ REKOR BÜYÜMELER YAKALADIK’

Online olarak düzenlenen "Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısında konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Covid-19 döneminde dünya genelinde birçok ülkede telekom servislerinde ciddi sorunlar yaşanırken biz güçlü altyapımız sayesinde birçok şeyin üstesinden başarıyla gelmeyi başardık" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren ve pandemi sürecindeki gözlemlerini aktaran Erkan, şunları söyledi:

"Üyesi olduğum GSMA Yönetim Kurulu toplantısında geçen hafta 4 saat dünyadaki operatörlerin durumunu konuştuk. Dünya genelinde birçok ülkede telekom servislerinde ciddi sorunlar yaşarken biz güçlü altyapımız sayesinde birçok şeyin üstesinden başarıyla gelmeyi başardık. Bunun üstüne bir şeyler koymamız lazım. Odak alanlarımız içinde ilk sırada yer alan yenilikçi uygulamalar ve dijital servislere o kadar doğru yatırımlar yapmışız ki, bu salgın döneminde her bir dijital servisimiz rekor büyümeler yakaladı."

Erkan, BiP’te görüntülü görüşmenin yüzde 50, grup görüntülü görüşmenin yüzde 650 arttığını, diğer dijital servisler TV+, Dergilik, fizy, Yaani, Paycell kullanımlarında yüzde 50-60 oranlarında artış yaşandığını bildirdi.

‘FİBERDE İZİN VE BAŞVURU SÜREÇLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ’

"Salgın Süreci ve Sonrasında Telekom Operatörleri" toplantısına katılan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise "Önümüzdeki dönemde, herkese kaliteli bir 5G hizmeti sunmak istiyoruz. Bunun için fiber altyapı ve baz istasyonu yaygınlığımızı katlamamız gerekiyor. Fiberde izin ve başvuru süreçlerinin gözden geçirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Yeni baz istasyonları kurmak ve mevcutları çalışır halde tutmakta sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlara kalıcı çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde şebeke doluluk oranlarının önemli ölçüde arttığını bildiren Deegan, mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60'a varan artışlar gözlemlediklerini aktardı. Deegan, bu eğilimin, kısmen devam edeceğini belirterek, özellikle video, oyun ve video konferans trafiğinin artmasını beklediklerine işaret etti.

Deegan, genişbant yatırımlarının, 7'si doğrudan, toplam 19 sektör üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok sektörde istihdamı artırıyor. Fiber altyapı yaygınlığındaki yüzde 10'luk artış, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'da yüzde 1'lik bir artışı tetikliyor. Dijitalleşme, ekonomik büyümenin itici gücü olacak. Dijitalleşmeyi kullanarak ekonomik toparlanmayı hızlandırmak mümkün. Biz bu noktada bir 'Dijital Altyapı Seferberliği' başlatılmasını öneriyoruz. Böylece, yazılım başta olmak üzere yerli teknoloji ekosistemi geliştirilebilir."

Önümüzdeki dönemde, herkese kaliteli 5G hizmeti sunmak istediklerini dile getiren Deegan, bunun için fiber altyapı ve baz istasyonu yaygınlığının katlanması gerektiğini söyledi. Deegan, fiberde izin ve başvuru süreçlerinin gözden geçirilmesine ihtiyaç duyduklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yeni baz istasyonları kurmak ve mevcutları çalışır halde tutmakta sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlara kalıcı çözüm bekliyoruz. Operatörler, kaliteli bir hizmet sunmak için her zaman yeterli bir frekans kaynağına sahip olmalı. 2G imtiyazlarının yenilenmesi ve ilave 5G frekanslarının tahsisi, makul ücretler ve şartlar üzerinden yapılmalı. Elektronik haberleşme hizmetleri ve akıllı cihazlar üzerindeki vergi yükleri, hizmetlerin yaygınlaşmasını yavaşlatıyor. Bu alandaki iyileştirmeler de olumlu etkiye sahip olacak."