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Türkiye Bankalar Birliğinden deprem bölgesi açıklaması 

Türkiye Bankalar Birliği bankacılık sektörünün, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu

Giriş: 23.06.2023 - 14:58 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Bankalar Birliğinden deprem bölgesi açıklaması 
AA

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, bölgede 891 şubeden 709’unun hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, 3 bin 994 ATM’nin 3 bin 767’sinin aktif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube hizmet vermektedir. 22 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında 6 şube daha hizmet verebilir hale gelirken, ATM sayısı 25 adet azalmıştır. 17 Şubat-22 Haziran arasında ise toplam 200 şube, 509 ATM ve toplam 85 adet mobil veya konteyner şube devreye girmiştir."

Toplam şube sayısı Yerinde hizmet veren şube sayısı Toplam ATM sayısı Faaliyet gösteren ATM sayısı Mobil şube sayısı Faaliyet gösteren konteyner şube sayısı
Adana 218 193 963 917 7 0
Hatay 114 63 437 391 17 29
Osmaniye 35 26 177 162 3 5
Kahramanmaraş 71 44 317 290 5 20
Gaziantep 145 125 662 626 5 8
Kilis 9 9 46 40 0 0
Malatya 54 40 254 241 1 8
Adıyaman 37 23 139 132 4 11
Diyarbakır 91 80 401 388 2 1
Şanlıurfa 75 69 386 371 3 2
Elazığ 42 37 212 209 1 2
Toplam 891 709 3.994 3.767 48 86

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