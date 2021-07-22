Türkiye'de hangisinin payı ne kadar?

Türkiye akıllı telefon pazarında ABD’li Apple ile Güney Koreli Samsung, 2021 yılına hızlı giriş yaptı. Bu yılın birinci çeyreği incelendiğinde 2.3 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydının yapıldığı Türkiye’de, bu cihazların yüzde 70’e yakını Samsung ve Apple markalarının geliştirdiği ürünlerden oluştu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2021-1.Çeyrek Pazar Verileri Raporu’nda yer alan bilgilerden yaptığımız derlemeye göre Türkiye’de bu yılın birinci çeyreğinde 2.3 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydı gerçekleştirildi. Bu cihazların 870 bini Samsung, 770 bini Apple, 147 bini Oppo, 118 bini General Mobile ve 100 binini ise Xiaomi Redmi markalı telefonlar oluşturdu.
Rapora göre toplam 16 markanın rekabet ettiği Türkiye akıllı telefon pazarında bu yılın ilk çeyreğinde günde ortalama 26 bin akıllı telefonun kaydı gerçekleştirilerek, piyasaya sunuldu.
ÜÇTE İKİSİNDEN FAZLASI SAMSUNG VE APPLE
BTK’nın raporunda yer alan ve marka bazında Türkiye’deki akıllı telefon pazarının güncel durumunu gösteren Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayıları dikkate alındığında, markaların pazar payları da şu şekilde gerçekleşti:
Samsung yüzde 36.7 ile en fazla IMEI kaydı gerçekleştiren marka olurken, onu yüzde 32.4’lük payla Apple izledi.
Bu iki markanın açık ara ağırlığını koyduğu pazarda, üçüncü sırada ise yüzde 6.2’lik payla Çinli Oppo, dördüncü sırada yüzde 5’lik payla yerli General Mobile ve beşinci sırada ise yüzde 4.2’lik pay ile Xiaomi’nin Redmi’si yer aldı.
HIKING, DOOGEE, QUKITEL...
Çinli Xiaomi’nin Redmi, Mi ve Poco markalarının toplam IMEI kaydı 168 bini, bu rakama göre pazardaki payı ise yüzde 7 oldu.
Bir diğer Çinli akıllı telefon markası Huawei’nin payının yüzde 1.5’lerde kaldığı ilk çeyrekte, Türkiye’deki Hiking, Trident, Doogee, Qukitel gibi alt markaların da toplam 100 bini geçen sayıda akıllı telefonun IMEI kaydını yaparak pazara sunduğu gözlendi.
Markalara göre IMEI kaydı yapılan mobil cihazlar
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