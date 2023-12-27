2038'in en büyük ekonomileri
İngiltere merkezli Centre for Economics and Business Research (CEBR) "Dünya ekonomisi lig tablosu" 2024 sonuçlarını açıklandı. Raporda Türkiye için önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranının ortalama yüzde 2,8'e düşmesi bekleniyor. Ancak Cebr 2029 ve 2038 yılları arasında ortalama büyüme oranının yıllık yüzde 2,9'a yükseleceğini öngörüyor. İşte 2038'de dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip olacak ülkeler
- 1
Çin 2038 yılında 1. sırada olacak
2023 yılında 2. sırada
- 2
ABD 2038 yılında 2. sırada olacak
2023 yılında 1. sırada
- 3
Hindistan 2038 yılında 3. sırada olacak
2023 yılında 5. sırada
-
- 4
Japonya 2038 yılında 4. sırada olacak
2023 yılında 4. sırada
- 5
Almanya 2038 yılında 5. sırada olacak
2023 yılında 3. sırada
- 6
İngiltere 2038 yılında 6. sırada olacak
2023 yılında 6. sırada
-
- 7
Fransa 2038 yılında 7. sırada olacak
2023 yılında 7. sırada
- 8
Brezilya 2038 yılında 8. sırada olacak
2023 yılında 9. sırada
- 9
Kore 2038 yılında 9. sırada olacak
2023 yılında 13. sırada
-
- 10
Kanada 2038 yılında 10. sırada olacak
2023 yılında 10. sırada
- 11
Endonezya 2038 yılında 11. sırada olacak
2023 yılında 16. sırada
- 12
İtalya 2038 yılında 12. sırada olacak
2023 yılında 8 sırada
-
- 13
Avustralya 2038 yılında 13. sırada olacak
2023 yılında 14. sırada
- 14
Rusya 2038 yılında 14. sırada olacak
2023 yılında 11 sırada
- 15
Meksika 2038 yılında 15. sırada olacak
2023 yılında 12. sırada
-
- 16
İspanya 2038 yılında 16. sırada olacak
2023 yılında 15. sırada
- 17
Türkiye 2038 yılında 17. sırada olacak
2023 yılında 19. sırada
- 18
Suudi Arabistan 2038 yılında 18. sırada olacak
2023 yılında 18. sırada
-
- 19
Niderland 2038 yılında 19. sırada olacak
2023 yılında 17. sırada
- 20
Bangladeş 2038 yılında 20. sırada olacak
2023 yılında 37. sırada