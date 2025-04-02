Türker İnanoğlu, vefatının birinci yıl dönümünde eşi Gülşen Bubikoğlu tarafından anıldı
2 Nisan 2024'te hayatını kaybeden Türker İnanoğlu, vefatının birinci yıl dönümünde eşi Gülşen Bubikoğlu tarafından anıldı. Bubikoğlu, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Bugün dualarımızı yolladık sevgiyle" ifadelerine yer verdi
Türk sinemasının duayen ismi, 'Bay Sinema' olarak tanınan Türker İnanoğlu, 87 yaşında, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti. İnanoğlu'nun vefatının üzerinden bir yıl geçti.
Gülşen Bubikoğlu, 1975'te hayatını birleştirdiği Türker İnanoğlu'nu vefatının yıl dönümünde sosyal medya hesabından anarak bir paylaşımda bulundu. Bubikoğlu, paylaşımına; "Bugün dualarımızı yolladık sevgiyle" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram