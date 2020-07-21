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Turkcell, grup genelinde 2020’nin ilk altı ayında 3 bin 149 ilave istihdam sağladığını duyurdu. Yılın ikinci yarısında da ihtiyaçlar ve planlamalar doğrultusunda işe alımların devam edeceğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyoruz. 2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz var” dedi.

Turkcell ekosisteminde gerek mevcut çalışma sisteminde gerek işe alım süreçlerinde pandemi nedeniyle herhangi bir duraksamanın yaşanmadığını belirten Erkan, “İnsan Kaynakları stratejik planlamamızda, işe alımları ertelemenin aksine, iş hacminde artış öngörüyoruz. Turkcell olarak dijital ürün ve servisler sunan bir firma olduğumuz için bu dönemde artan iş hacmimizle birlikte, özellikle teknoloji alanıyla ilgili eğitimi ve deneyimi olan kişiler odağımızda olmaya devam ediyor. İşe alımlarımızı sadece bu alanlarla sınırlı tutmuyoruz; bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda işe alımlarımız devam ediyor” diye konuştu.

MÜLAKATLARDA YAPAY ZEKA KULLANDI

İşe alım sürecinde yapay zeka kullanımını da artırdıklarını kaydeden Erkan “Özellikle pandemi döneminde online değerlendirme araçlarını daha fazla kullandık ve işe alım süreçlerimizde inovatif yaklaşımımızla yapay zeka teknolojisinden yararlandık. Yeni mezun işe alım sürecimizde, video mülakat aşamasında yaklaşık 3 bin adayın duygu-durum değerlendirmesi yapay zeka aracılığı ile yapıldı. İşe alımlarda yapay zeka kullanımımız artarak devam edecek” dedi.

‘GENÇLERE VE KADINLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ’

Turkcell genel Müdürü Murat Erkan, şunları söyledi:

“Bu dönemde alanında uzman profesyonellere olduğu kadar, iş hayatına yeni atılan gençlere de kapılarımızı açıyoruz. GNÇYTNK programı ile 150 genç yetenek Turkcell ailesine katılacak ve STAJCELL programı sayesinde 200 gence staj imkanı sağlanacak. Yine bu dönemde, ülkemize geri dönmek isteyen vatandaşlarımız için özel olarak tasarlayacağımız ve onları teşvik edeceğimiz ‘Tersine Beyin Göçü’ projemiz ile Türkiye’deki nitelikli istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Diğer bir önceliğimiz de kadın istihdamı. Kadın Mühendisler Projesi ile toplumsal fırsat eşitliğini öne çıkarmak istiyoruz. Çeşitli nedenlerden ötürü iş hayatında bulunamamış ya da önceden bulunmuş ama evlilik, annelik vb. yaşam koşullarından dolayı şu anda çalışamayan kadınlar için özel çalışma modelleri geliştirerek, Turkcell’de iş imkanı sunacağız.”