Türkan Şoray, Fatma Girik'in vefatıyla sarsıldı. Şoray, ağlama krizine girdi

Türkan Şoray şokta. Fatma Girik’in vefatı Şoray’ı derinden sarstı. Büyük bir üzüntüye kapılan Türkan Şoray, ağlama krizine girdi. Şoray, üzüntüsünden Girik ile ilgili duygularını dile getirmekte zorlanırken sadede "Duygularımı tarif etmem çok zor, acım çok büyük" diyebildi.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik...

Türk sinemasının gelişmesinde büyük etkileri olan dört kadın oyuncu.

Birbirlerinin başarılarını takdir ederek, birbirlerini her daim ileriye itekleyerek hem Türk sinemasının gelişimine hem de kadın oyuncuların sektörde önemli konumlara sahip olmasına büyük katkıda bulundular. Öyle ki kadın hikâyeleri en çok onların canlandırdıkları karakterlere yazıldı. Türk sinemasında Cahide Sonku ile başlayan 'kadının yeri', Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik ile keskin hatlara sahip oldu.

Kariyerlerinin ilk yıllarından itibaren teknik olarak birbirlerine rakip olsalar da onlar, rekabeti birbirlerini geliştirme adına kullandı. Rakipten ziyade yaren oldular. Hal böyle olunca içlerinden birinin kaybı diğerlerini derinden sarstı.

Türkan Şoray, ilk şoku atlattıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu; "Dünya güzeli maviş gözlerinle cıvıl cıvıl bakardım benim canım arkadaşım. Seni çok özleyeceğim; birlikte olduğumuz, güldüğümüz günlerimizi... Sinema yolculuğumuzda kader arkadaşıydık, sevinçlerimizle, üzüntülerimizle... Seni seven milyonlar çok özleyecek, Türk sinemasında yerin dolmayacak. Duyduğum derin acıyı ifade etmem zor. Kalbimdesin sonsuza kadar."