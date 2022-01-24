Fatma Girik'i kaybettik

Son dakika haberi: Usta oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti! Fatma Girik kimdir, kaç yaşında, neden öldü ve ölüm sebebi açıklandı mı? Fatma Girik öldü mü, hastalığı nedir? - Haberler

Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti.

Acı haberi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu.

Keskin , aynı zamanda Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

ÖLÜM NEDENİ

Girik'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada ise, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.

SON FOTOĞRAFI

Yeni yıla hasta yatağında giren Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına, "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

FATMA GİRİK HAKKINDA

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışması Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

Memduh Ün ve Fatma Girik

180'den fazla filmde rol aldı. İlerleyen yıllarda siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, En İyi Kadın Oyuncu

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, En İyi Kadın Oyuncu

3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, En İyi Kadın Oyuncu

35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, Yaşam Boyu Onur Ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü