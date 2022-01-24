İsim annesine veda etti: Künye hala bileğimde...

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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen usta oyuncu Fatma Girik, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Kemal Sunal ile birçok projede yer alan Girik'in vefatı Sunal Ailesi'ni de üzüntüye boğdu.

Fatma Girik'in başrolünde yer aldığı 'Ezo Gelin' filminin afişini paylaşan Ezo Sunal (38), usta oyuncuya yayınladığı gönderi ile veda etti.

"KÜNYE HALA BİLEĞİMDE..."

İsim annesinin Girik olduğunu dile getiren Sunal, "Annem ona bakarken, 'Böyle boncuk gibi mavi gözlü bir kızım olsa ve adı da 'Ezo' olsa...' demiş Fatma Girik’e… Doğduğumda bu künyeyle hastaneye gelmiş. Künye hala bileğimde... Sokakta karşılaşmıştık yıllar önce, çok şaşırmıştı künyeyi görünce... Gururla taşıyorum ismimi sayesinde… Çok değerli Fatma Girik... İyi ki geçti bu dünyadan, iyi ki tanıdık... "ifadelerini paylaştı.

"SEVGİLİ DOST"

Gül Sunal, "Ezo'mun isim annesi... Sevgili dost..." mesajını paylaşarak, yaşamını yitiren yakın arkadaşını andı.

"BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİNİZ"

Show TV ekranlarının sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal ise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Girik'i kaybetmesinin ardından üzüntüsünü paylaştı. Sunal, "Ah Fatma Girik, babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı, dostu, dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi... Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz, çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…" dedi.

FATMA GİRİK HAKKINDA

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışması Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İlerleyen yıllarda siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, En İyi Kadın Oyuncu

1. Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, En İyi Kadın Oyuncu

3. Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, En İyi Kadın Oyuncu

35. Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, Yaşam Boyu Onur Ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü