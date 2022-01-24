Fatma Girik'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

ALİ SUNAL

Ah Fatma Girik, babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı, dostu, dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi... Aldığınız künye hala Ezo’nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz, çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…