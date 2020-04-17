HABERTURK.COM

Türk Telekom, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan abonelerinin internet hızlarını yükseltmek için harekete geçti. Evden çalışma ve uzaktan eğitim uygulamalarının kullanımının arttığı bu dönemde Türk Telekom, müşterilerinin internette yükleme (upload) hızlarını 2 katına çıkarmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom’un 2019 yılında 3.2 milyon yeni haneyi fiber erişimiyle kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, “Son 10 yılda 10 katına çıkardığı fiber altyapısıyla müşterilerinin internet deneyimine katkı sunan Türk Telekom son olarak, kullanıcılarının upload hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 2 katına çıkarmaya başladı” denildi.

ALTYAPISINI KULLANANLARI DA KAPSIYOR

Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tivibu, Muud, Playstore, uzaktan eğitime katkı sunan eğitim platformları Vitamin, Raunt gibi dijital servileriyle kullanıcılarına online deneyim sunan Türk Telekom, uzaktan eğitim ve çalışma sürecinde veri yükleme hızlarında kullanıcılarının deneyimlerine bir yenisini ekledi. Bu kapsamda, Türk Telekom müşterisi ve Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan fiber ve VDSL kullanıcılarının upload hızları 2 kat artırılıyor.”

EN DÜŞÜK HIZI 50 MBPS’YE ÇIKARDI

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitimlerine devam eden kullanıcılar 1 Haziran 2020 tarihine kadar 2 kat hızlı veri yükleme uygulamasından faydalanabilecekler.

Dün Turkcell Superonline da evden çalışma ve evden eğitim sürecinde interneti yoğun olarak kullanan fiber müşterileri için 1 Haziran 2020 tarihine kadar en düşük indirme hızını 50 Mbps’ye, yükleme hızını ise dört kat artırarak 20 Mbps’ye çıkardığını açıklamıştı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!