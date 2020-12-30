Türk - İtalyan işbirliğinde deri atağı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Sepiciler Deri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepici; doğada yüzde 100 çözünebilen deriyle ilgili yürüttükleri AR-GE çalışmasında mutlu sona ulaştıklarını, 2021 yılında toplam ihracatlarının yüzde 10'unu doğaya karışabilen deriyle yapmayı hedeflediklerini kaydetti.
İzmir'de yaklaşık 100 yıldır deri üretimi yaptıkları bilgisini veren Sepici, “Ecotan isimli projemizde, deri tabaklama kimyasal üretiminde dünyanın en önemli birkaç firmasından biri olan SilvaTeam ile işbirliği yaptık. SilvaTeam’in, Türkiye’de bu projeyi yapmak için teklif götürdüğü tek tabakhane biziz. Burada birkaç kriterleri var, birincisi firmanın kapasitesi, üretme kabiliyeti, büyüklüğü, diğeri de LWG Gold Member olması. Sepiciler olarak sürdürülebilirlik projelerine çok önem veriyor ve ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ağırlıklı Avrupa’ya ihracat yaptığımız ve global firmaların tedarikçisi olduğumuz için Avrupa Yeşil Mutabakat (European Green Deal) sürecini yakından takip ediyoruz. Konuyla ilgili sadece kendi sektörümüze değil, Türkiye’ye örnek olacak gelişmeler içerisindeyiz” diye konuştu.
İtalya'da bitkisel tabaklama alanında faaliyet gösteren SilvaTeam ile 2 yıl önce başlattıkları projeyle doğaya zararlı olabilecek kimyasallar içermeyen, zengin bir gübre kaynağı olabilecek tabaklama yöntemleri araştırdıklarını anlatan Sepici, “Çalışma sonucu geliştirilen derinin bağımsız kuruluşların yaptığı testler sonucu ayakkabı, çanta veya kıyafet olarak kullanıldıktan sonra nitrojen ve karbon açısından zengin bir gübreye dönüşebildiği, organik tarımda da kullanılabildiği tespit edildi.” dedi.
Sepiciler Deri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sepici, son yıllarda doğaya karşı hassasiyetin ön plana çıktığını, tüm sektörlerde olduğu gibi deride de doğaya yüzde 100 dost ürünlere odaklanıldığını ifade etti.
Firma olarak yenilikçi üretim uygulamaları konusunda çeşitli ülkelerden partnerlerle Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını anlatan Sepici, İtalyan proje partnerleriyle 2 yıl önce başladıkları doğa dostu ürün projesinde başarı elde ettiklerini söyledi.
Özel bir tabaklama yöntemiyle üretilen derinin tamamen doğaya karıştığını anlatan Sepici, hiçbir doğaya zararlı kimyasal içermeyen metodlarla tabaklama yaptıklarını ifade etti.
Bu ürünün özellikle ihracatta kendilerine önemli avantajlar sağlayacağına işaret eden Sepici, "Nihai tüketici, kullandığı giysinin, ayakkabını doğaya geri döneceğinden emin olacağı için bu ürünü tercih edecek. İhracat pazarı, bu ürün açısından oldukça umut verici. Dünyadaki önde gelen markalar, bu ürünü tercih edeceklerdir. Bu ürünün geliştirilmesi talebi onlardan geldi. Biz de gelecek yıl toplam ihracatımızın yüzde 10'unu bu ürünle yapmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Üretimin şu anda sınırlı olduğunu dile getiren Sepici, talebin artmasıyla üretimin de artacağını sözlerine ekledi.
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