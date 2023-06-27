Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 788 TL

TÜRK-İŞ Haziran ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırının aylık 10 bin 373 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 33 bin 788 liraya yükseldiğini açıkladı

Giriş: 27.06.2023 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 788 TL
HABERTURK.COM

TÜRK-İŞ'in, her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2023 sonuçları açıklandı.

TÜRK-İŞ araştırmasına göre, Haziran'da dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 10 bin 373.28 TL’ye yükseldi.

Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)*

Haziran

2022

Aralık

2022

Mayıs

2023

Haziran

2023

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması

1.920,33

2.451,55

3.104,50

3.111,88

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması

1.541,57

1.951,20

2.530,16

2.528,37

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

1.897,83

2.421,55

3.067,00

3.074,38

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

1.031,43

1.306,27

1.660,33

1.658,55

Açlık Sınırı (4 Kişilik Ailenin Gıda Harcaması)

6.391,16

8.130,57

10.362,01

10.373,28

Yoksulluk Sınırı (4 Kişilik Ailenin Toplam Harcaması)

20.818,10

26.483,94

33.752,48

33.788,80

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 33 bin 788.80 TL olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ, Bekâr bir çalışanın yaşama maliyetini de aylık 13 bin 471.30 TL şeklinde açıkladı.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 109

Araştırmaya göre, Türkiye’de aylık mutfak enflasyonu 20 ay sonra ilk kez tekrar yüzde 0,5’in altına düştü fakat tarım girdi fiyatlarındaki artış yavaşlasa da yıllık oran hâlâ yüzde 60’ın üzerinde kaldı.

Araştırmada, gıda enflasyonu en yüksek ülkeler sıralamasında Türkiye'nin Avrupa’da 1. sırada yerini koruduğu, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldığı kaydedildi.

TÜRK-İŞ’in araştırmasına 'mutfak enflasyonu'ndaki değişim de yansıdı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0.10 oranında gerçekleşti.

Altı aylık değişim oranı ise yüzde 27.58 olarak tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 62,30 oldu.

On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 108.58 olarak hesaplandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Arefe Günü oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?
Arefe Günü oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?
Leyleklerin uğrak noktası
Leyleklerin uğrak noktası
Bayrama tam dolulukla girdi... Doğasıyla göz dolduruyor
Bayrama tam dolulukla girdi... Doğasıyla göz dolduruyor
Terör örgütü mensubu TIR dorsesinde yakalandı!
Terör örgütü mensubu TIR dorsesinde yakalandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.