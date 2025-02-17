ABD'nin çok sayıda eyaletini fırtına vurdu: Can kaybı yükseliyor!
ABD'nin Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini etkileyen fırtınada 9 kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 17.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:08
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ABD'nin Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini fırtına vurdu.
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Tennessee, Kentucky, Virginia ve Georgia eyaletlerini etkileyen fırtınada 9 kişi hayatını kaybetti.
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Fırtınaların ardından Kentucky Valisi Andy Beshear açıklama yaptı.
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Georgia'da ise fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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