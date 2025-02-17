Deniz taşkın riski metre metre belirlendi... Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ege Denizi'nde Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınasıyla ilgili Yunanistan ve Türkiye kıyılarında tsunamiden etkilenecek taşkın alanlarının metre metre yer aldığı harita geliştirdi.

DHA'da yer alan habere göre haritaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Özçelik, Türkiye'nin 3 tarafındaki kıyıların doğal olarak deniz taşkınlarına karşı risk altında olduğunu söyledi. 28 Ocak'tan bu yana Santorini Adası etrafında sismik aktivitenin devam ettiğine dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bu nedenle gerek Yunanistan kıyıları gerekse ülkemiz kıyıları, Ege'deki adalarla birlikte olmak üzere tsunami riski altında.

6 Şubat depremi sonrasında İskenderun kıyılarında haftalarca deniz taşkınları oldu. Muğla'nın Köyceğiz kıyısında, İzmir Körfezi'nde, Ege ve Akdeniz kıyılarının çeşitli noktalarında da deniz taşkınlarını görmekteyiz.

"TAŞKIN RİSK ALANLARI 5, 10 VE 20 METRE"

Bu noktada deniz taşkın risk alanlarını, 5, 10 ve 20 metre taşkın zonları şeklinde belirledik. Bunun için ileri yer gözlem uydusu ALOS verilerini kullandık. Araştırmacılarımız ve halkımız için alansal veri seti oluşturduk" dedi.

Doç. Dr. Özçelik, "2011'de Japonya'nın Tohoku depremi sonrasında Tokyo Üniversitesi bünyesinde tsunamik etkilerin nerede gözükebileceği yönünde araştırmalar yapmıştık. Biz, bu noktada afet öncesinde bu çalışmayı yapabilmiş olmamız bakımından biraz daha şanlıyız. Afet yönetimin en önemli unsuru afetten önce yapılan çalışmalar ve gerekli tedbirlerin alınmasıdır" diye konuştu.