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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun

        TÜİK'in açıkladığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2024 yılında ücretli/maaşlı çalışanların yüzde 81.7'si, işverenlerin yüzde 82.9'u, kendi hesabına çalışanların ise yüzde 77.7'si işinden memnun

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:35
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        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
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        TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı.

        Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2023 yılında yüzde 52,7 iken 2024 yılında 3,1 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023 yılında yüzde 13,7 iken 2024 yılında 0,8 puan artarak yüzde 14,5 olarak gerçekleşti.

        TÜİK: ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN YÜZDE 81.7'Sİ İŞİNDEN MEMNUN

        TÜİK'in açıkladığı verilerde yer alan 'İşteki duruma göre işten memnuniyet' sonuçlarına göre ise ücretli/maaşlı çalışanların 2023 yılında yüzde 81.2'si işinden memnunken 2024'te bu oran yüzde 81.7'ye yükseldi. 'Orta' diyenlerin oranı yüzde 12.6 olurken, 'Memnun Değilim' diyenlerin oranı yüzde 5.7 oldu.

        İşverenlerde ise 2023 yılında yüzde 82.6'sı işinden memnunken, 2024 yılında bu oran yüzde 82.9'a

        yükseldi. Orta diyenlerin oranı yüzde 9.1, memnun değilim diyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.

        'Kendi hesabına çalışan'lar arasında 'memnun' olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 77.7 olurken,

        'Orta' diyenlerin oranı yüzde 11.5, 'Memnun değil' diyenlerin ise yüzde 13.6 oldu.

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        EN BÜYÜK DÜŞÜŞ 'ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ'NDE

        'İşteki duruma göre işten memnuniyet' sonuçlarında önceki yıla en büyük düşüş ise 'Ücretsiz Aile İşçisi'nde görüldü.

        'Ücretsiz Aile İşçileri' arasında 'Memnun' diyenlerin oranı 2023 yılında yüzde 82.6 iken 2024 yılında bu oran yüzde 69.8'e düştü. 'Orta' diyenlerin oranı yüzde 16.6 olurken, 'Memnun Değilim' diyenlerin oranı yüzde 13.6 oldu.

        ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU HAYAT PAHALILIĞI

        Verilere göre ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde ise; 2024 yılında hayat pahalılığı yüzde 29,2 ile ilk sırada yer alırken yüzde 15,7 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk yüzde 14,0 ile üçüncü sırada yer aldı.

        Yıl Year Ücretli/maaşlı (1) Waged (1) İşveren Self employed Kendi hesabına çalışan Employer Ücretsiz aile işçisi Unpaid family worker Yevmiyeli (1) Daily waged (1)
        2023 Memnun-Satisfied 81.2 82.6 79.6 82.6 64.7
        Orta-Neither happy nor unhappy 11.9 9.9 12.5 9.8 19.4
        Memnun değil-Not satisfied 6.9 7.6 7.9 7.6 16.0
        2024 Memnun-Satisfied 81.7 82.9 77.7 69.8 64.4
        Orta-Neither happy nor unhappy 12.6 9.1 11.5 16.6 19.6
        Memnun değil-Not satisfied 5.7 8.0 10.8 13.6 15.9
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