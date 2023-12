Kadın girişimcilerden "Türkiye'ye yatırım" mesajı

REKLAM advertisement1

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen, Avrupa'nın en önemli teknoloji ve startup etkinliklerinden Slush, ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor.

Avrupa'da düzenlenen en önemli teknoloji ve girişim sermayesi etkinliklerinden birisi olan Slush 2023'te Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Avrupa'da değerlemesi 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji girişimlerinde kadın kurucu oranı en yüksek ülke olan Türkiye'ye ilişkin "Türkiye: Home to Most Female-Founded Unicorns in Europe" başlıklı panel düzenlendi.

500 Emerging Europe'tan Enis Hulli'nin moderasyonunu yaptığı ve yoğun katılımın olduğu panele, Fark Labs ve Arya Kadın Yatırım Platformunun Kurucusu Ahu Serter, Trendyol Group Uluslararası Ticaret Direktörü Burcu Yaşar ve Armut.com'un Kurucusu Başak Taşpınar Değim katıldı.

Hulli, panelin başında Türkiye'nin 6 unicornunun 3'ünün kurucusunun kadın olduğunu, 2019'da unicorn statusü kazanmış bir startup bulunmazken 2022'de unicorn sayısının 6'ya çıktığını aktardı.

'GENÇ NÜFUS YATIRIMCILARA FIRSAT SUNUYOR'

Trendyol Group Uluslararası Ticaret Direktörü Burcu Yaşar, Trendyol'un 30 milyon aktif müşterisinin bulunduğunu, Türkiye'nin yer aldığı bölgede en değerli e-ticaret şirketi olduklarını belirtti.

Türkiye'nin nüfusunun yarısının "kadın" olduğunu hatırlatan Yaşar, iş gücünde kadın sayısının artırılmasının Türk ekonomisine ivme katacağını anlattı. Yaşar, "Trendyol'da 2 bin mühendisimizin yüzde 58’si kadın. Sadece çalışanlarımız değil platformda 300 binden fazla satıcının yüzde 28'i de kadın" dedi.

Trendyol olarak Avrupa'da müşteri memnuniyeti bakımından zor pazar olan Almanya'ya odaklandıklarını bildiren Yaşar, "Bu piyasada başarırsak diğer piyasalarda başarabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin başta tekstil olmak üzere imalat sanayisinde kabiliyetinin yüksek olduğunu ve bulunduğu konumun lojistik avantaj sağladığını dile getiren Yaşar, Trendyol dahil şirketler için Türkiye'yi bu özellikleriyle kullanmanın iyi bir fırsat niteliği taşıdığını anlattı.

Yaşar, Türkiye'de müşteri davranışlarının Avrupa ve ABD'ye benzer olduğu için girişimcilerin ülkede ürünleri için testler yapabileceğini belirterek Türkiye'nin genç nüfusa sahip olmasının teknoloji ve internet kullanımın yüksek olmasının yatırımcılara fırsatlar sunduğunu vurguladı.

'İŞBİRLİKÇİ ZEKAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Ahu Serter de şirketlerin sürdürebilir olabilmesi için çalışanlar arasında "çeşitliliğe" ihtiyaç olduğunu, ekipleri bir araya getirerek dehalarını açığa çıkaran sistematik bir yaklaşım olan "işbirlikçi zekaya" ihtiyaç duyulduğunu, paranın sınırı ve milliyetinin olmadığını ifade etti.

Kadın kurucusu olan girişimlere yatırım yaptıklarını anlatan Serter, kadınların kıt olan kaynakları kullanma konusundaki özelliklerine dikkati çekti.

'TÜRKİYE GİRİŞİMCİLER İÇİN BÜYÜK BİR EKONOMİ'

Başak Taşpınar Değim ise ABD'den döndükten sonra Türkiye'de evlerini kurarken usta bulmada sıkıntı yaşamalarının ardından Armut’un kuruluş fikrinin doğduğunu anlattı.

Armut'un 14 ülkede faaliyet göstererek yogadan halı temizlemeye kadar 20 binden fazla hizmet çeşidi sunduğunu belirten Değim, Türkiye'nin teknoloji girişimleri için "teste başlama ve işleri büyütme" için yeterince büyük bir ekonomi olduğunu vurguladı.

Daha önce kimsenin yapmadığını yapan girişimcilerin başlangıçta parayı akıllıca kullanmasını gerektiğini anlatan Değim, sürdürebilir bir büyüme strateji izlemenin önemini işaret etti.

Değim, birleşme ve satın alma konusuna da değinerek "Önümüze yeni fırsatlar çıkıyor. Türkiye'de başarılarımızı gördükten sonra girişimciler iş olanakları için bize geliyor." diye konuştu.

Unicorn tabiri genellikle girişim sermayesiyle büyüyen ve değeri 1 milyar doların üzerine çıkan şirketler için kullanılırken, bugün itibarıyla Türkiye'de Getir, Dream Games, Hepsiburada, Peak Games, Trendyol ve Insider olmak üzere 6 adet unicorn şirket bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da söz konusu panele katıldı. Çakar etkinliğe katılan Türk girişimlerinin stantlarını ziyaret etti.