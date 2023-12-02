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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 4-6 DERECE ÜZERİNDE Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINANIN HIZI 80 KM Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. REKLAM

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre, illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 16, Parçalı ve az bulutlu. İSTANBUL: 19, Parçalı bulutlu. İZMİR: 22, Parçalı ve az bulutlu. KOCAELİ: 22, Parçalı bulutlu. BURSA: 24, Parçalı bulutlu. EDİRNE: 22, Parçalı ve çok bulutlu. A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve az bulutlu. REKLAM DENİZLİ: 21, Parçalı ve az bulutlu. MUĞLA: 17, Parçalı ve az bulutlu. ADANA: 22, Az bulutlu. ANTALYA: 21, Parçalı ve az bulutlu. BURDUR: 18, Parçalı ve az bulutlu. MERSİN: 21, Parçalı ve az bulutlu. ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu. KONYA: 16, Parçalı ve az bulutlu. BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu. KASTAMONU: 16, Parçalı ve az bulutlu. ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu. SAMSUN: 23, Parçalı bulutlu. .png RİZE: 21, Parçalı bulutlu. TRABZON: 21, Parçalı bulutlu. ERZURUM: 8, Az bulutlu ve açık. HAKKÂRİ: 14, Az bulutlu ve açık. MALATYA: 11, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. VAN: 10, Az bulutlu ve açık. DİYARBAKIR: 15, Az bulutlu ve açık. GAZİANTEP: 18, Az bulutlu ve açık. MARDİN: 16, Az bulutlu ve açık. SİİRT: 14, Az bulutlu ve açık. Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak? Haberi Görüntüle