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Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre geçtiğimiz hafta içi yurt genelinde görülen sağanak ve fırtına, hafta sonu yerini hafif güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor.

CUMARTESİ MARMARA'DA FIRTINA Cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Bursa, Çanakkale'de fırtına etkisini sürdürüyor ancak yurt genelinde sağanak beklenmiyor. Başkent'te sıcaklık 15, İstanbul'da 19 ve İzmir'de 21 derece olarak hava tahmini haritasına yansıyor.

PAZAR, MARMARA VE EGE'DE SAĞANAK REKLAM Pazar günü ise Muğla'da gök gürültülü sağanak, Antalya ve Trakya illerinde sağanak tahmin ediliyor. Pazar günü Başkent'te sabah saatlerinde etkili sisle birlikte sıcaklık 15, İstanbul'da 19 ve İzmir'de 22 derece olacak.

YURT GENELİNDE HAVA AÇIK Yurt genelinde güneşli ve yağışsız bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.