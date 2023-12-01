Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve hava tahmin haritalarına göre cumartesi ve pazar günü yurt genelinde sağanak yağış beklenmiyor. Cumartesi Kırklareli, pazar günü ise Muğla, Antalya, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de sağanak yağış görülüyor. İşte son tahminlere göre üç büyük kentte beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre geçtiğimiz hafta içi yurt genelinde görülen sağanak ve fırtına, hafta sonu yerini hafif güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor.
CUMARTESİ MARMARA'DA FIRTINA
Cumartesi günü Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Bursa, Çanakkale'de fırtına etkisini sürdürüyor ancak yurt genelinde sağanak beklenmiyor. Başkent'te sıcaklık 15, İstanbul'da 19 ve İzmir'de 21 derece olarak hava tahmini haritasına yansıyor.
PAZAR, MARMARA VE EGE'DE SAĞANAK
Pazar günü ise Muğla'da gök gürültülü sağanak, Antalya ve Trakya illerinde sağanak tahmin ediliyor. Pazar günü Başkent'te sabah saatlerinde etkili sisle birlikte sıcaklık 15, İstanbul'da 19 ve İzmir'de 22 derece olacak.
YURT GENELİNDE HAVA AÇIK
Yurt genelinde güneşli ve yağışsız bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.