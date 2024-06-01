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        Haberler Gündem Güncel Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları - Kurbanlık boğa ne kadar | Son dakika haberleri

        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!

        İzmir'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarına Adana'dan getirilen 1.5 tonluk 'Toros Kaplanı' isimli boğa, 270 bin liraya satıldı. Kurban pazarının en büyüğü olan boğanın sahibi 34 yaşındaki Ramazan Dağgüllü, "Boğamı pazara getirir getirmez hemen sattım, alana hayırlı olsun" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:03
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        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
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        Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile İzmir'de kurulan hayvan pazarlarına, özellikle doğu illerinden kurbanlıklar getirildi.

        BOĞANIN FİYATI 60 İLE 270 BİN TL ARASINDA

        DHA'da yer alan habere göre dişi sığırlar 60 bin liradan başlayarak 120 bin liraya kadar, boğalar ise ortalama 60 ila 270 bin lira arasında alıcı buluyor.

        KÜÇÜKBAŞ 14-20 BİN TL'DEN SATILIYOR

        Küçükbaş ise 14 bin ila 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Satıcılar, birçok kurbanlığın satıldığını belirterek alıcıları ellerini çabuk tutmaları için uyardı.

        1.5 TONLUK 'TOROS KAPLANI' 270 BİN TL'YE SATILDI

        Gaziemir ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirilen 1.5 ton ağırlığındaki boğa en büyük kurbanlık oldu. Adana'dan getirilen 'Toros Kaplanı' adı boğanın sahibi Ramazan Dağgüllü (34), "Boğamı pazara getirir getirmez hemen 270 bin liraya sattım, alana hayırlı olsun. Evladımız gibi büyütüyoruz, yetiştiriyoruz. Satışlarımız çok iyi. 3 çadır hayvan getirmiştim. 2 çadır bitti, son 1 çadır kaldı" dedi.

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        1.3 TONLUK 'PAŞA' İÇİN KIYASIYA PAZARLIK

        Ağrı'dan İzmir'e getirilen 1 ton 280 kilogram ağırlığındaki 285 bin liraya satışa çıkardığı 'Paşa' isimli boğa için de kıran kırana pazarlık yaşandı.

        O DA 270 BİN TL'YE ALICI BULDU

        Hayvan sahibi Erdal Karakoç ile tekstil atölyesi sahibi Özgür Bekimkayan (32), tokalaşarak pazarlık yaptı. Pazarlık sonrası boğa 270 bin TL'ye satıldı.

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        #kurban bayramı
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