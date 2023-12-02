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        Haberler Sağlık Bakan Koca: Sağlıkta şiddet suçunun failine 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası

        Bakan Koca: Sağlıkta şiddet suçunun failine 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik işlenen şiddet suçunun failine 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası verildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:35
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        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
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        Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 24 Ekim'de, havalı tabanca ve sözlü tehditle iki sağlık çalışanımıza karşı işlenen şiddet suçunun failine 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası ve failin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ceza, şiddet suçunun kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı işlenmiş olması sebebiyle yarı oranında ve ayrıca eylemin birden fazla mağdura karşı işlenmiş olması sebebiyle dörtte bir oranında artırım uygulanarak verildi. Yasa sebebiyle, cezada indirime gidilmesi söz konusu değil” ifadelerine yer verdi.

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