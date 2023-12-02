Seçil Erzan olayı son dakika | Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? İşte arama ve mesaj trafiği

Seçil Erzan olayı son dakika | Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? İşte arama ve mesaj trafiği

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55 milyon dolar ve 27 milyon TL'lik para trafiğini içinde barındıran dolandırıcılık olayında; Seçil Erzan’ın incelenen cep telefonu kayıtlarında olayın patlak verdiği güne ait birçok mesaj ortaya çıktı.

İŞTE ARAMA VE MESAJ TRAFİĞİ Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, mahkeme kararı sonrası Seçil Erzan’ın cep telefon kayıtları incelemeye alındı. Yapılan incelemede bulunan WhatsApp ve SMS kayıtları ile son 6 aya ait aranan ve aradığı telefon kayıtları da dosyaya girdi. Olayın patlak vermesinden sonra Seçil Erzan birçok mesaj alıyor. Ayrıca birçok kişi tarafından da aranıyor. İşte o mesaj trafiği ve kayıtlar...

ARDA TURAN HEM ARIYOR HEM MESAJ ATMIŞ Ortaya çıkan telefon inceleme kayıtlarında, Arda Turan 5 Nisan günü Seçil Erzan’ı arıyor ve 89 saniye telefonla konuşuyor. Bir gün sonra Ali Yörük’ün, Seçil Erzan'ı aradığı görülüyor. Müştekilerden Ömer Kahraman ve Bülent Çeviker’in avukatı Hediye Ergin'in de Erzan’a ulaşmaya çalıştıkları görülüyor. REKLAM

AYHAN AKMAN: ARAMAYI DÜŞÜNMÜYOR MUSUN? Ayhan Akman, 7 Nisan günü, “Ben artık bu işi sorucam haberin olsun. Aramayı düşünmüyor musun beni” diye mesaj atıyor. Yine aynı tarihte Arda Turan, “Seçil” diye mesaj yazıp atıyor. Seçil, Pırlanta Ömer adlı kullanıcıdan da, “Seçil hbr var mı öğle arası oldu” mesajı alıyor.

“BANA BİR YANLIŞ YAPIYORSUN” Hasan Çorbacı'dan, 7 Nisan'da, “Seçil kardeşim, yılların birikimi olan param, paramızı el koyduysanız Allah sizi bildiği gibi yapsın bir şey demiyorum. Yengen iki gündür hastanede, çok morali bozuk. Bizim biraz dostumuz varsa, babanın ruhu için bizim paramızı vermeye çalış. Bizim o paradan başka hiçbir varlığımız yok çünkü bütün geleceğimiz ona bağlı” içerikli mesaj alan Seçil Erzan cevap vermiyor. Yine aynı gün Abdullah Şengüler adlı kullanıcıdan, “Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum; inşallah bana bir yanlış yapıyorsundur Seçil” diye yazıyor. REKLAM Nurettin Gözaçan adlı kullanıcıdan, “Seçil hanım merhaba. Sizi aradım ulaşamadım, müsait olduğunuzda konuşmak istiyorum. Seçil hanım bekliyorum saat 2 oldu. Şaka mı yapıyosunuz ya Seçil hanım?” mesajı, Erzan'ın telefonuna geliyor.

“DİLENCİ OLDUM” Seçil Erzan’ın, 7 Nisan'da cep telefonuna WhatsApp üzerinden mesajlar gelmeye devam ediyor. Alınan diğer kayıtlar şöyle: Selim Geyin adlı kullanıcıdan, “Seçil’m, arkadaş bugün muhakkak para istiyor. Cevap bekliyor dilenci oldum. Yazık değil mi bana. Torunum olduğuna sevinemedim."

BANKANIN ORALARDA DURMA Metin Taş adlı kullanıcıdan, “Günaydın Seçil pelite geçip seni bekliyorum” yazdığı, şüphelinin “Bankanın oralarda durma Metin” yazdığı, sonrasında Metin Taş isimli kullanıcının mesajlarını sildiği mesaj aldığı yazışmaların olduğu görülüyor. Cüneyt Demir adlı kullanıcıdan, “Abla Abla Abla ne zaman gelirsin? ”, bir gün sonra ise yani 8 Nisan'da, “Abla bizi maf ettin hani o kadar söz verdin rahmetli hayri abinin sözu dedin” diye mesa atıyor.

CANDAŞ GÜROL DA MESAJ ATIYOR REKLAM İncelenen kayıtlara göre Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı Candaş Gürol da, 7 Nisan'da mesaj atıyor. Avukat Candaş olarak kayıtlı olan Candaş Gürol'dan, “Seçil” içerikli mesaj aldığı, şüphelinin “ararmısın” yazdığı, akabinde, “Seçil, Merve aradı. Sana ulaşamamış kimse, iyi misin?” içerikli mesaj aldığı, cevap yazmadığı kayıtlara yansıyor.

“BİZE BUNU NASIL YAPARSIN” Gs Mert diye kayıtlı kullanıcı 7 Nisan'da, “Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır etsin 1 beklio biliosun. Aman daha azı olursa da beni yorma hiç, hayatta gitmem evine zaten o beni almaz, herif telefonlarımı açmıyor. Sıkıldım zaten artık ne oluyorsa olur, onu durduracak bir kredim kalmadı. Seço ben iftarı yapıp direk sana gelirim. Seço nerelerdesin cebin kapalı? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna?” mesajı atıyor. Ancak mesajına cevap alamıyor. "BURASI KARIŞTI" 7 Nisan tarihinde, Şebnem Kervan adlı kullanıcıdan, “Canım geldiler. Şimdi ne zaman elimde olur teslim edelim soruyorlar. Seçil canım sana ulaşamıyorum. Hüseyin abi 'bugün teslim edecek' dedi. Adam 'yanlış biliyorsun' dedi. Bana Kim gelecek de gelsin. Ben artık bıktım yeter. Sana ulaşamıyorum. Burası karıştı” mesajı geliyor. Ancak Seçil Erzan buna da karşılık vermiyor. REKLAM SEÇİL'İ SON ARAYAN ARDA TURAN Seçil Erzan’ın son 6 aylık incelenen ‘aranan’ ‘arandı’ cep telefon kayıtlarında en Arda Turan tarafından arandığı görülüyor. Olayın patlak verdiği 7 Nisan gününde saat: 11.07’de arayan Arda Turan, son olarak 15.24’de tekrar arıyor ve 2 saniyelik bir görüşme görülüyor. Bu da Seçil Erzan’ın son telefon kayıdı oluyor. SEÇİL ERZAN'IN SON ARADIĞI KİŞİ Seçil Erzan'ın ise olayın patlak verdiği gün, Çorlu’da bulunan Köşkdere Otomotiv'e kayıtlı cep telefonuyla defalarca görüştüğü görülüyor. Ortaya çıkan kayıtlara göre Seçil Erzan, kendi cep telefonundan 7 Nisan'da, saat 13.19’da, Köşkdere Otomotiv'e kayıtlı bir cep telefonunu arıyor. Ortaya çıkan kayıtlara göre Seçil Erzan’ın bu telefon numarasıyla çok kez görüşme yaptığı ve SMS atıldığı görülüyor. Köşkdere Otomotiv'in, Nuri Köşkdere’ye ait olduğu belirtiliyor. Ali Yörük ifadesinde, Nuri Köşkdere ile Seçil Erzan’ın eski sevgilisi olduğunu iddia etmişti. Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste Haberi Görüntüle Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi! Haberi Görüntüle Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı! Haberi Görüntüle