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        Haberler Gündem 3. Sayfa Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste

        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste: Fatih Terim de listede gözüküyor

        Türkiye'yi sarsan milyon dolarlık dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan'ın yakalama dosyasında kimlerden kaç para aldığı, ne kadar ödediği ve kalan borçların ne kadar olduğuna dair iki liste ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan biri dolar diğeri TL olarak alınan liste de Fatih Terim'in ve şoförünün isimleri de yer alıyor. Listede Fatih Terim'den 700 bin dolar alındığı 1 milyon 500 bin dolar ödendiği belirtiliyor. Fatih Terim'in şoförünün de verdiği paradan fazla para aldığı yazılıyor. Ayrıca Fatih Terim'in 2020'de çektiği 23 milyon 700 bin liralık ihtiyaç kredisi ile ilgili belge de Seçil Erzan'ın evrakları arasında bulunarak dosyaya konuldu

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 02.12.2023 - 07:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 08:01
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        Seçil Erzan'ın evinde çıkan yeni liste
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        Gündemden düşmeyen Denizbank eski Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında yer alan dosyada yeni detaylar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 10 Nisan 2023 günü Çorlu’da gözaltına alınan Seçil Erzan’ın evinde yapılan aramalarda, ele geçirilen bazı dokümanlar da yakalama dosyasına konuldu.

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        İKİ FARKLI LİSTE ÇIKTI

        Seçil Erzan’ın daha önce kimden kaç para aldığına yönelik hazırlanan iki liste ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri 29 kişilik, diğeri 21 kişilik bir isim listesiydi. Bu isim listesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Seçil Erzan’ın evinde biri dolar diğeri Türk lirası olarak aldığı ve ödediği para listesi ele geçirildi. Listenin içeriği; isim, alınan, ödenen, borç, fazla ödenen, fark, para birimi ve not olarak hazırlanmış.

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        FATİH TERİM VE ŞOFÖRÜ LİSTEDE

        Hazırlanan dolar listesi, 47 kalem olarak sıralanıyor. Listede ünlü teknik direktör Fatih Terim’in ismi de yer alıyor. Fatih Terim’den 700 bin dolar alındığı, 1 milyon 500 bin dolar ödendiği yazılıyor. 800 bin dolar fazla ödenen listenin not bölümüne "Ödenen miktar yazılanın çok" ibaresi düşülmüş. TL listesindeki isimler arasında Fatih Terim’in şoförü Umut Algöze de yer alıyor. Listeye göre Algöze 100 bin lira ödemiş, 150 bin olarak parasını almış gözüküyor.

        TOPLAM 55 MİLYON DOLAR

        Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Emre Çolak gibi ünlü isimlerin de yer aldığı dolar listesine göre Seçil Erzan toplamda 55 milyon 633 bin 222 dolar para topladı. Bunlardan 45 milyon 59 bin 333 dolar parayı iade etti. Toplam 24 milyon 866 bin lira borç kaldı. 14 milyon 292 bin 222 dolar fazla para ödedi. Aradaki fark ise 10 milyon 573 bin 888 liraydı.

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        27 MİLYON TÜRK LİRASI TOPLADI

        Hazırlanan ikinci listede yer alan kişilerden 10 kez para alındığı görülüyor. Bunlardan toplam 27 milyon 760 bin lira para toplandı. Bunlara karşılık 42 milyon 360 bin lira para ödendi. 2 milyon borç görünen listede 16 milyon lira fazla ödeme yapıldı.

        Ele geçirilen bu listenin doğru olup olmadığı yapılacak incelemelerde ortaya çıkacak.

        FATİH TERİM 23 MİLYON KREDİ ÇEKMİŞ

        Seçil Erzan’ın evinde çıkan bir işlem belgesinde, Fatih Terim’in ihtiyaç kredisi çektiği görülüyor. Dosyaya giren işlem belgesine göre Fatih Terim 22 Mayıs 2020’de Denizbank’tan 23 milyon 700 bin lira ihtiyaç kredisi çekti. Toplam 30 milyon 549 bin lira olarak yapılacak ödemesine göre aylık 1 milyon 243 bin lira taksit işlemi yapıldığı görülüyor.

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        #Son dakika haberler
        #fatih terim
        #Seçil Erzan
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