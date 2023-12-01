Banka müdürü Seçil Erzan ve 6 şüphelinin yargılandığı davanın soruşturma dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 11 Nisan 2023'te, gözaltına alınan Seçil Erzan’ın kendi isteği ile verdiği cep telefon kayıtları mahkeme kararı ile incelendi.

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında Candaş Gürol'un, 'Avukat Candaş' diye kayıtlı olduğu görülüyor. Cep telefonundan ulaşılan kayıtlarda Seçil Erzan, Candaş Gürol arasında 12 Mart 2023 günü bir yazışma yaşanıyor.

Seçil Erzan, "Sen bana yardım etmek istedin sağ ol" diye mesaj atıyor. Candaş Gürol buna cevap olarak "İyi geceler" diye yanıt veriyor. Seçil Erzan buna, "Seni seviyorum hoşça kal" diye karşılık veriyor. Candaş Gürol, "Sen de. Kim bilir kime gidersin şimdi. İşin Bozuldu. Bana yapacak bir şey bırakmadım" diyor.

Seçil Erzan: Bunu çok iyi anladım bu akşam. Bir tek sen vardın.

Avukat Candaş: Ama baksana sen kaşınmışsın. Neyse geleceksen kapıyı açacağım. Yoksa telimi kapatım uyuyacağım. Benden bu kadar cuc..

Avukat Candaş: Ben de ama olmadı

İFADESİNDE AYRILDIĞINI ANLATTI

Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı olan Çandaş Gürol verdiği ifadesinde, “Seçil Erzan, eski kız arkadaşımdır. Kendisi ile ciddi bir ilişki yaşadım ve her şey normal şartlarda devam etseydi; 2023 yılının şubat ayında nişanlanacaktım. 2023 yılının şubat ayında, nişanlanmayı planlarken ocak ayında nişanı iptal edip şubat ayında da ilişkimi tam olarak sonlandırdım. Bu arada Seçil’i ne zaman arasam gerek evinde olsun gerek iş yerinde olsun arka fonda bir bağırış çağırış olduğunu duyuyordum. Ama kim olduğunu bilmiyordum” demişti.

.png

TANIK OLARAK ZORLA GETİRME KARARI

Devam eden davada Avukat Candaş Gürol’un da aralarında bulunduğu 11 kişi tanık olarak dinlenmeleri için mahkemeye zorla getirilmeleri kararı verilmişti.

REKLAM

4 SEVGİLİ İDDİASI

Öte yandan dosyada müşteki ve şüphelilerin verdikleri ifadelerde göre Seçil Erzan’ın farklı tarihlerde sevgili ilişkisi boyutundaki iddialar da dikkat çekti. Avukat Candaş Gürol’la yaşadığı ilişki ile bilinen Seçil Erzan için verilen ifadelerde, farklı isimlerle olan ilişkileri ortaya atıldı.

Olayın şüphelilerinden Ali Yörük ifadesinde Seçil Erzan’ın, Çorlu’da şube müdürlüğü yaptığı dönemde Çorlu’da iş insanı Nuri Köşkdere ile ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

Ortaya çıkan ifadeler, Muğla Cezaevi'nden gelen ihbarda, Seçil Erzan’ın, İzmir’de yine bir banka müdürü olan Bora Onat ile gönül ilişkisi olduğu ileri sürülmüştü.

Taşıdığı bavulda GPS kaydı çıkan Semih Kaya, verdiği ifadesinde, "Şubede Seçil'in yanına gittiğimde, Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, Atilla'nın çok saf temiz bir insan olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat Atilla'nın kendisini halen takip ettirdiğini, bu sebeple de GPS'in çantada olduğunu söyledi" demişti.

Öte yandan adı geçen kişilerden bazıları bu iddiaları reddetmişti.