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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti | Can Gürzap kimdir, neden öldü, kaç yaşında vefat etti? - Son dakika Magazin haberleri

        Can Gürzap hayatını kaybetti

        Usta oyuncu Can Gürzap hayata veda etti. Gürzap, bir süredir hastanede aort anevrizması tedavisi görüyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 17:33 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:31
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        • 1

          Ünlü oyuncu, yönetmen ve yazar Can Gürzap, 79 yaşında vefat etti. Gürzap'ın bir süredir hastanede aort anevrizması tedavisi görüyordu.

          * Aort Anevrizması Nedir?
          Sol kalpten çıkan ve aort adı verilen atardamarda bölgesel genişleme olması sonucu kesecik oluşması durumudur. Sıklıkla 60 yaşın üzerindeki hipertansiyon hastalarında görülebilen bu genişleme noktalarında ani olarak yırtılmalar meydana gelebilir. Buna aort yırtılması ya da tıbbi adıyla aort diseksiyonu denmektedir.

        • 2

          Can Gürzap'ın vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

          Usta oyuncu, 2018'de trafik kazası geçirmiş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hastanede ziyaret etmişti.

        • 3

          Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim değerli sanatçı Can Gürzap’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu Can Gürzap’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

          Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Can Gürzap hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

        • 4

          MESLEKTAŞLARI YASA BOĞULDU

          Can Gürzap'ın vefatının ardından meslektaşları üzüntülerini dile getirdi.

          Ali Poyrazoğlu: Çok önemli ve değerli bir oyuncuyu, düşünce adamını ve öğretmeni kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Diksiyon ustasıydı. Kardeşimin sınıf arkadaşıydı o zamanlardan yani tiyatrocu olmadan önce tanıyordum. Çok üzgünüm. Mesleğe kendini adamıştı. Kültür insanıydı. Türkiye ağacından çok önemli bir dal kırıldı.

          Oktay Kaynarca: Şoktayım, söleyecek bir şey bulamıyorum. Hocamızdı... Milletimizin başı sağ olsun. Çok önemli bir değerimizi kaybettik.

        • 5

          Nilgün Belgün: Ah içim yandı ah çok üzüldüm. Daha dün oyun fotoğrafımızı paylaşmıştım. Çok iyi dostum oyun arkadaşım canım Can.

          Zafer Algöz: Oyuncu, yönetmen, ağabeyimiz… Can Gürzap’ı yitirdik… Başımız sağolsun. Çok üzüldüm… Klas adam Can hocam… Mekânın cennet olsun…

        • 6

          Tilbe Saran: Dünya güzeli bir “adam” geçti bu dünyadan! Çok üzgünüm.

          Mine Tugay: Ah Can abim ah.. Çok üzgünüm çok.. Bin minnet ve bin saygıyla seni her zaman çok güzel hatırlayacağım. Bana, bize kattığın her şey için sonsuz teşekkürler. Başımız sağ olsun…

          Melek Baykal: Ahhhh ahh Can’ım... Can hocam niye neden? Ah kahroldum… Ne değerlisin bizler için of... Bilemedim ne yazacağımı, nurlarda uyu...

        • 7

          CAN GÜRZAP HAKKINDA

          26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğdu. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü.

        • 8

          Can Gürzap, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi.

        • 9

          Can Gürzap; TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971'de meslektaşı Arsen Gürzap ile evlendi. 2008'de Arzen Gürzap ile boşandıktan sonra 2011'de bir yıl evli kaldığı Ayşegül Bilgen ile nikâh masasına oturdu.
          Can Gürzap ile Arsen Gürzap'ın Ayşe Gürzap ve Elif Gürzap adında iki kızı bulunuyor.

          Can Gürzap, 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu.

        • 10

          Can Gürzap ile Arsen Gürzap, 'Yarım Bardak Su' adlı tiyatro oyununda birlikte sahneye çıktı.

          Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, pek çok dizi ve filmde rol aldı.

        • 11

          Sanatçı, 2004'te Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulundu.

          23 sinema filmi ve TV dizisinde rol alan Can Gürzap 3 kitap yazdı.
          * 'Söz Söyleme ve Diksiyon'
          * 'Konuşan İnsan'
          * 'Perde Arkasından'

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