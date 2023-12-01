Tilbe Saran: Dünya güzeli bir “adam” geçti bu dünyadan! Çok üzgünüm.

Mine Tugay: Ah Can abim ah.. Çok üzgünüm çok.. Bin minnet ve bin saygıyla seni her zaman çok güzel hatırlayacağım. Bana, bize kattığın her şey için sonsuz teşekkürler. Başımız sağ olsun…

Melek Baykal: Ahhhh ahh Can’ım... Can hocam niye neden? Ah kahroldum… Ne değerlisin bizler için of... Bilemedim ne yazacağımı, nurlarda uyu...