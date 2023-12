Can Gürzap'ın vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Usta oyuncu, 2018'de trafik kazası geçirmiş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hastanede ziyaret etmişti.