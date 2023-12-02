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        Haberler Gündem 3. Sayfa 100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı! - Haberler

        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!

        Tunceli merkezli 3 ilde, "sazan sarmalı" yöntemiyle, araç alım satım sitelerinde gördükleri ilanları kopyalayıp, daha ucuz fiyata kendi araçlarıymış gibi sattıkları öne sürülen 6 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden 2´si tutuklanırken, 4´ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin bu yöntemle 437 kişiyi, 100 milyon lira dolandırdıkları belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:43
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        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
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        Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü´ne bir kişinin, 1.5 milyon liraya TIR alırken dolandırıldığı ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği´nce özel ekip kurularak, çalışma başlatıldı.

        ARAÇLARI KENDİLERİNİN GİBİ SATMAYA KALKTILAR

        DHA'da yer alan habere göre çalışmada bazı kişilerin `sazan sarmalı´ yöntemiyle, araç alım satım yapan sitelerdeki ilanları kopyalayıp, kendi ilanıymış gibi daha ucuza ilana koyduğu, kendilerine ulaşanlara verdikleri hesap numaralarına çeşitli bahanelerle para gönderterek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

        6 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

        Ekipler, kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi Tunceli, Batman ve Mersin´de düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda altın, döviz, sim kart, banka hesap kartları ve cep telefonları ele geçirildi.

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        437 MAĞDURU 100 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

        Şüphelilerin, mağdurlarla Suriye uyruklu kişiler adına alınmış sim kartlar üzerinden iletişime geçtiği, 437 kişiyi, 100 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Öte yandan ekiplerin uyarıyla 9 kişi, 23 milyon değerindeki araçlarını satmaktan son anda kurtuldu.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2´si `nitelikli dolandırıcılık´ suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Tunceli
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