100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü´ne bir kişinin, 1.5 milyon liraya TIR alırken dolandırıldığı ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği´nce özel ekip kurularak, çalışma başlatıldı.

ARAÇLARI KENDİLERİNİN GİBİ SATMAYA KALKTILAR

DHA'da yer alan habere göre çalışmada bazı kişilerin `sazan sarmalı´ yöntemiyle, araç alım satım yapan sitelerdeki ilanları kopyalayıp, kendi ilanıymış gibi daha ucuza ilana koyduğu, kendilerine ulaşanlara verdikleri hesap numaralarına çeşitli bahanelerle para gönderterek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.