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Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından başlayan süreç ise yarın sona erecek.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.00'da başladı. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.

ÜYELİK GİRİŞ ÜCRETİ 20 BİN LİRAYA, YILLIK AİDAT İSE 500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ yelik giriş ücreti 20 bin liraya, yıllık aidat ise 500 liraya yükseltildi. Siyah-beyazlı kulübün BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurulunda üyelik giriş ücreti ile yıllık aidatın değiştirilmesine ilişkin önerge verildi. Yapılan oylamanın ardından üyelik giriş ücreti 5 bin liradan 20 bin liraya, yıllık aidat ise 250'den 500 liraya çıkarıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat, 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak.

İBRA OYLAMASI YAPILACAK Toplantıda daha sonra 1 Ocak 2022 ile 31 Mayıs 2023 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak. Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü olağanüstü genel kurul yapılacak ve siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı seçilecek. REKLAM Kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kurulacak. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.

İKİ ADAY Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık yarışı veriyor. Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

ADAYLARIN LİSTELERİ Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu: Serdal Adalı: Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan. Hasan Arat: Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan. HASAN ARAT TEZAHÜRATLA KARŞILANDI Olağan idari ve mali genel kurula Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat da katıldı. Arat'ın salona girdiği anda siyah-beyazlı kongre üyeleri Arat’a alkış ve tezahüratlarla destek verdi. Beşiktaşlı kongre üyelerinin tezahüratlarının ardından Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, kongre üyelerini selamladı.