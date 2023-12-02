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        Haberler Dünya Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar

        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 170 bin kişi daha artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 209 binin üzerine çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:10
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        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
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        Kremlin’in internet sayfasından yayımlanan Putin’in imzaladığı kararnameye göre, 1 milyon 320 bini asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısı 2 milyon 209 bin 130 kişi olarak belirlendi.

        Karar imzalandığı günden itibaren yürürlüğe girdi.

        Daha önce Putin’in 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren kararnamesine göre, Rus ordusundaki personel sayısı 1 milyon 150 bin 628’i asker olmak üzere 2 milyon 39 bin 758 kişiden oluşuyordu.

        Böylece bir önceki kararnameye göre, asker sayısında 169 bin 372 kişilik artışa gidilirken diğer personel sayısında bir artış yapılmadı.

        "SEFERBERLİK KARARI YOK"

        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki asker sayısında yaklaşık 170 bin artış yapıldığı hatırlatılarak vatandaşların zorunlu askerlik hizmetine alınmasını önemli ölçüde artırmaya yönelik bir plan bulunmadığı vurgulandı.

        Açıklamada, "Seferberlik için herhangi bir hüküm yoktur." ifadesi kullanıldı.

        Rus ordusundaki artışın, Ukrayna’da "özel askeri operasyon" yürütülmesi ve NATO’nun devam eden genişlemesiyle bağlantılı olarak Rusya’ya yönelik tehditlerin artmasından kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, "Mevcut koşullar altında silahlı kuvvetlerin sayısında ve muharebe gücünde ilave artış NATO blokunun saldırgan faaliyetlerine karşı uygun bir yanıttır." ifadesine yer verildi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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