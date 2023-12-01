EURO 2024'te kura çekimi heyecanı! A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor
Almanya'nın ev sahipliğinde gelecek yaz düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gruplar belli oluyor. A Milli Takımımız'ın tarihte ilk kez 2. torbadan katılacağı kura çekimi 2 Aralık Cumartesi (yarın) TSİ 20.00'de Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Torbalar ve kura çekimine dair tüm detaylar haberimizde...
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura çekimi, yarın (2 Aralık Cumartesi) Almanya'da gerçekleştirilecek.
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak.
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TSİ 20.00'de başlayacak kura çekimine Türkiye, ikinci torbadan katılacak.
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24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.
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Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak.
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EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
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İşte torbalar:
1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere
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2. Torba: Macaristan, TÜRKİYE, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya
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3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya
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4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off A yolu galibi, play-off B yolu galibi, play-off C yolu galibi