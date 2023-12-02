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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Bursa'da yaya geçidinde acı ölüm: Esra, 21 yaşındaydı! - Gündem haberleri

        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!

        Bursa'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Esra Uzun'a, servis midibüsü çarptı. Tekstil işçisi Uzun hayatını kaybetti, kaza anı mobese kameralarına yansıdı. Midibüsün şoförü Memduh Y., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 08:09 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:22
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        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
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        Bursa'da feci kaza, saat 07.30 sıralarında Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi.

        YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇECEKTİ

        DHA'da yer alan habere göre çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için evden çıkan Esra Uzun (21), yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

        ÇARPIP YOLUNA DEVAM ETTİ

        Bu sırada Memduh Y.'nin (47) kullandığı servis midibüsü, Uzun'a çarptı. Yayaya çarptığını fark etmeyen sürücü, Uzun'u aracın altına alıp, yoluna devam etti.

        ÇEVREDEKİLER UYARINCA DURDU

        Memduh Y., çevredekilerin uyarmasıyla aracı durdururken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SERVİS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

        Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Memduh Y. gözaltına alındı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı mobese kameralarına yansırken, soruşturma başlatıldı.

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        #Bursa
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