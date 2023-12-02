Okan Buruk'un Pendikspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki Pendikspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşılaşacak. Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
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Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.
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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.
PENDİKSPOR'DA 3 EKSİK
Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.
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GALATASARAY'DA TEK EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamayacak.
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LİGDEKİ İLK RANDEVU
Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.
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MUHTEMEL 11
MUSLERA
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BOEY
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NELSSON
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ABDÜLKERİM
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KAZIMCAN
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TORREIRA
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OLIVEIRA
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ZIYECH
- 14
KEREM
- 15
ZAHA
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ICARDI