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        Tümosan Konyaspor
        KON
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i... - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un Pendikspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki Pendikspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:46
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşılaşacak. Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

        • 2

          Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

        • 3

          Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

          PENDİKSPOR'DA 3 EKSİK

          Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

        • 4

          GALATASARAY'DA TEK EKSİK

          Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamayacak.

        • 5

          LİGDEKİ İLK RANDEVU

          Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.

        • 6

          MUHTEMEL 11

          MUSLERA

        • 7

          BOEY

        • 8

          NELSSON

        • 9

          ABDÜLKERİM

        • 10

          KAZIMCAN

        • 11

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          KEREM

        • 15

          ZAHA

        • 16

          ICARDI

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