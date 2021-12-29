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Crossinvest Asia Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Azak, özel bankacılık ve varlık yönetimi sektörünün önde gelen yayını Londra merkezli Private Banker International tarafından düzenlenen Global Wealth Awards 2021’de (Uluslararası Varlık Ödülleri 2021) ‘Asya Pasifik Bölgesi’nin Yükselen Yıldızı’ ödülünü kazandı. Cem Azak, ‘Asya Pasifik Bölgesi’nin Yükselen Yıldızı’ ödülüne Crossinvest Asia’da bir yıllık dönemde varlıkların büyütülmesi, portföy getirilerinin artırılması anlamımda sağladığı yüksek performans ve risk sermayesi (Venture Capital) alanında gerçekleştirdiği başarılı yatırımları nedeniyle layık görüldü.

ÖDÜLLER MOTİVE EDİYOR

Crossinvest Asia Yönetim Kurulu Başkanı Cem Azak, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, “Crossinvest Asia olarak varlık, portföy yönetimi, girişim ve risk sermayesi alanında sunduğumuz çözümler ve yenilikçi hizmet anlayışımızla birinci yılımızda Global Wealth Awards 2021’de Asya Pasifik Bölgesi’nin Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülmek bizim için çok anlamlı. Crossinvest Asia olarak bu yıl ayrıca gösterdiğimiz başarılı performans dolayısıyla uluslararası iş ve finans dünyasının prestijli yayınlarından da ödüller aldık. International Business Magazine tarafından düzenlenen yarışmada “En İyi Bağımsız Varlık Yöneticisi” ve “En İyi Aile Ofisi” ödüllerine Crossinvest Asia layık görüldü. Bir yıl gibi kısa bir sürede sağladığımız başarıların bu ödüllerle taçlandırılması bizi gelecek hedeflerimize ulaşmamız anlamında da motive ediyor” dedi.

KÜRESEL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ OLACAK

Singapur ve Asya’da faaliyet gösteren en büyük bağımsız portföy yönetim şirketlerinden biri olan Crossinvest Asia’yı küresel bir portföy yönetim şirketi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Azak, “Özel yatırım bankacılığı anlayışıyla yatırımdan, finansman ihtiyaçlarına, servet yönetiminden, girişim, risk sermayesine kadar müşterilerimiz için kapsamlı ve entegre çözümleri tek noktada bulacakları küresel bir portföy yönetim şirketi yaratmak istiyoruz” diye konuştu. Londra, Frankfurt, New York, Zürih, Dubai, Hong Kong ve Singapur’daki varlıklı bireyler ve ailelerle güçlü bir ilişki ağına sahip olduklarını belirten Cem Azak, “Crossinvest Asia olarak bu ilişki ağı ve küresel düzeyde önde gelen finansal kurumlar aracılığıyla ilk yıldan itibaren yatırım ürünlerine daha iyi bir erişim imkânı yarattık” dedi.