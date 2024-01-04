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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tunelin uçunda ışık var mı? - İş-Yaşam Haberleri

        Tünelin uçunda ışık var mı?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Bulls Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Kerim Dumanlı oldu. Borsa İstanbul'daki olumsuz havanın sebeplerinin tartışıldığı programda Dumanlı, genel seçimlerin ardından başlayan yeni ekonomi politikalarından başlayarak bu durumun nedenlerini aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 19:04 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:04
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Bulls Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Kerim Dumanlı oldu. Borsa İstanbul'daki olumsuz havanın sebeplerinin tartışıldığı programda Dumanlı, genel seçimlerin ardından başlayan yeni ekonomi politikalarından başlayarak bu durumun nedenlerini aktardı. Programda Borsa İstanbul’da beklenen yabancı sermaye girişinin ele alındığı programda Moody's'in Türkiye notunu değerlendirmemesinin bu girişi yarıda kesip kesmeyeceği sorgulanırken yeni yılda reyting kuruluşlarının Türkiye'yi nasıl değerlendireceği masaya yatırıldı. Dumanlı borsa şirketlerinin piyasa değerini de yorumlayarak beklenen yabancı girişinin endeksi nereye taşıyacağına dair görüşlerini dile getirdi.

        YATIRIM ORTAMINA ETKİSİ NE OLACAK?

        Programda Dumanlı, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını sonlandırma kararının Türkiye ekonomisi, para ve sermaye piyasalarına etkisini ele almanın yanı sıra yeni ekonomi politikasının yatırım ortamına etkisini ve yeni politika ile beklenen ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın finansal yatırımlara ve borsaya etkisini yorumladı. Yeni ekonomi politikası gereği faiz artışı, kredi kısıtlaması ve büyümenin düşecek olmasının şirketlere etkisini değerlendiren Dumanlı bu durumun borsada fiyatlara etkisine dair tahminlerini aktardı.

        HANGİ ŞİRKETİN YILDIZI PARLAR?

        Dumanlı, mevcut ekonomik gelişmeler ışığında 2024'te hangi sektör ve şirketlerin yıldızının parlayacağını hangisinin yatırımcıya kaybettirme potansiyeli olacağını dile getirirken yatırımcıların bu ortamda hisse yatırımı yaparken ne yapmaları gerektiğini, bir yatırımcının portföyünde hangi varlıkların yer alması gerektiğini anlattı.

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