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        Haberler Dünya Jeffrey Epstein belgelerinde şok isimlerin ardından dava dosyalarının ikinci bölümü açıklandı! Çocuk yaştaki kızları nasıl kandırdılar?

        Jeffrey Epstein belgelerinde şok isimlerin ardından dava dosyalarının ikinci bölümü açıklandı!

        ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı isimlerin açıklanmasının ardından dava dosyalarının ikinci bölümü de kamuoyuna açıklandı. Bu bölümde Epstein'in çocuk yaştaki kızları nasıl kandırdığına ilişkin detaylar öne çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.01.2024 - 09:34 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:37
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        • 1

          Çarşamba günü ilk kez açıklanan ve aralarında eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew ve birçok ünlü kişinin isimlerinin yer aldığı dava dosyalarının ardından daha önce kapalı olan 19 dosya daha kamuoyuna açıklandı.

        • 2

          REŞİT OLMAYAN GENÇ KIZLARI HANGİ YÖNTEMLERLE KANDIRDILAR?

          Yeni açıklanan ve yaklaşık 300 sayfadan oluşan dosyalarda ünlü isimlerden ziyade bu sefer Epstein ile kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in "reşit olmayan genç kızları hangi yöntemlerle kandırdıklarına" ilişkin detaylar öne çıktı.

        • 3

          EVİNDE ÇALIŞAN EN AZ 30 KIZDAN İFADE ALINDI

          Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, söz konusu dosyalarda bir dönem Epstein'ın soruşturmasını yürüten dedektif Joseph Recarey'in ifadelerine geniş yer verildi.

          Recarey ifadesinde, Epstein'in reşit olmayan kızları kendi evine masör veya hizmetli olarak aldığını, bazılarının ise model olacağı vaadiyle kandırıldığını, ardından zengin isimlere "pazarlandığını" anlattı. Dedektif, bu şekilde Epstein'in evinde çalışan en az 30 kızdan soruşturma ifadesi aldığını aktardı.

          Dosyalarda ayrıca Maxwell'in Epstein'e reşit olmayan genç kızları bulma konusunda hangi tarihlerde ne şekilde yardımcı olduğuna ilişkin bazı detaylar da yer aldı.

        • 4

          CLINTON EPSTEIN ALEYHİNDE YAZI ÇIKMASINI İSTEMEMİŞ

          Dosyalarda yer alan ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanity Fair dergisini "Epstein'in fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması" konusunda tehdit ettiği iddiası yer aldı.

          Aynı dosyada Giuffre, Clinton'ın Epstein'in yürüttüğü fuhuş ağından detaylı olarak haberdar olduğunu ve bu isimle birçok kez seyahat ettiğini de iddia etti.

          Epstein dava dosyalarının yeni bölümlerinin cuma günü ve gelecek hafta da açıklanmaya devam edeceği ve söz konusu dosyalarda yeni isimlerin de yer aldığı kaydedildi.

        • 5

          EPSTEIN DAVA DOSYALARI

          Aralarında Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson'ın da isimlerinin bulunduğu dava dosyaları çarşamba gününden itibaren kamuoyunu erişimine açılmaya başladı.

        • 6

          Dosyalarda Johanna Sjoberg'ün 2001 yılında Epstein'ın Manhattan'daki dairesinde Prens Andrew tarafından taciz edildiğine ilişkin verdiği ifade de ortaya çıktı, Prens Andrew ise taciz iddiasını reddetti.

        • 7

          Dosyalarda Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

          Dava dosyalarında Sjoberg'ün Bill Clinton'ı genç kadınlardan hoşlanmakla suçladığı, Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürüldü. Bill Clinton'ın temsilcileri, eski başkanın Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savundu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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