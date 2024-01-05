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Galatasaray'da Angelino çıkmazı yaşanıyor. Bu yaz RB Leipzig'den zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan İspanyol futbolcunun geleceğindeki belirsizlik sürüyor.

RB LEIPZIG İKNA EDİLEMEDİ RB Leipzig ile Galatasaray arasında yapılan anlaşma gereği 20 maç oynaması durumunda 6 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecek olan İspanyol yıldız şimdiye kadar 19 resmi müsabakada forma giydi. Angelino'nun hem fiziksel durumu hem saha içindeki form grafiği, Galatasaray'ı transfer için ikna edemedi.

REKLAM Angelino'da soru işaretleri bulunan sarı-kırmızılılar, birkaç ay önce sol bek için çalışmalara başlarken RB Leipzig'le de masaya oturdu. 20 maçlık opsiyon maddesini kaldırmak için Alman ekibiyle müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar umduğu yanıtı alamadı.

ANGELINO KULÜBE TAVIR ALDI Kendisiyle görüşülmeden RB Leipzig ile opsiyon madde kaldırılma zemini aranması ise Angelino'yu hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray'a uzun bir süreç için gelen İspanyol futbolcu, kulübün kendine yönelik tavrından memnun değil ve tavır almış durumda.

Sol bek için çalışmalar yürüten ve arayışlar yapan Galatasaray ise Angelino anlaşmasından çıkmak için şartlarını zorluyor. Hem maliyet hem yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle elini rahatlatmak isteyen sarı-kırmızılıların önünde sezonun ikinci yarısında Angelino'nun maaşını ödeyip lisansını askıya alma seçeneği de bulunuyor.