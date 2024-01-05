Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        44
        Galatasaray
        GS
        44
        Trabzonspor
        TS
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Beşiktaş
        BJK
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        27
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        26
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        23
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        21
        MKE Ankaragücü
        MKE
        20
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        14
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Angelino çıkmazı yaşanıyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Angelino çıkmazı yaşanıyor

        Galatasaray'da bu yaz zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Angelino'da çıkmaza girildi. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun opsiyonunu kullanmayı düşünmezken İspanyol sol bek ise kendisiyle görüşülmeden RB Leipzig ile masaya oturulması üzerine kulübe tavır almış durumda

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 05.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Angelino çıkmazı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'da Angelino çıkmazı yaşanıyor. Bu yaz RB Leipzig'den zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan İspanyol futbolcunun geleceğindeki belirsizlik sürüyor.

        RB LEIPZIG İKNA EDİLEMEDİ

        RB Leipzig ile Galatasaray arasında yapılan anlaşma gereği 20 maç oynaması durumunda 6 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecek olan İspanyol yıldız şimdiye kadar 19 resmi müsabakada forma giydi. Angelino'nun hem fiziksel durumu hem saha içindeki form grafiği, Galatasaray'ı transfer için ikna edemedi.

        REKLAM

        Angelino'da soru işaretleri bulunan sarı-kırmızılılar, birkaç ay önce sol bek için çalışmalara başlarken RB Leipzig'le de masaya oturdu. 20 maçlık opsiyon maddesini kaldırmak için Alman ekibiyle müzakereler yürüten sarı-kırmızılılar umduğu yanıtı alamadı.

        ANGELINO KULÜBE TAVIR ALDI

        Kendisiyle görüşülmeden RB Leipzig ile opsiyon madde kaldırılma zemini aranması ise Angelino'yu hayal kırıklığına uğrattı. Galatasaray'a uzun bir süreç için gelen İspanyol futbolcu, kulübün kendine yönelik tavrından memnun değil ve tavır almış durumda.

        Sol bek için çalışmalar yürüten ve arayışlar yapan Galatasaray ise Angelino anlaşmasından çıkmak için şartlarını zorluyor. Hem maliyet hem yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle elini rahatlatmak isteyen sarı-kırmızılıların önünde sezonun ikinci yarısında Angelino'nun maaşını ödeyip lisansını askıya alma seçeneği de bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Feci kaza kamerada! Can kayıpları var!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        300 yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        İstanbul'daki kapasite yüzde 6'sına bile yetmiyor
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Şoke eden isimlerin ardından Epstein dosyalarında ikinci bölüm
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan iş adamı öldü
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        Vefatı ünlüleri yasa boğdu
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        Google Chrome kullanıcı hareketlerini depolayan çerezleri engellemeye başlıyor
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        4 yıllık güçlü yatırım ivmesi kırılacak mı?
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Blinken'ın aracına kırmızı boya atıldı!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Kartal'a sürpriz orta saha!
        Habertürk Anasayfa