Ayla Algan hayatını kaybetti
Müzisyen ve oyuncu Ayla Algan, senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir taziye mesajı yayımladı; "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"
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Usta sanatçı Ayla Algan'dan acı haber geldi. Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.
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Ailesinden edinilen bilgiye göre, Ayla Algan, dün saat 19.00 sıralarında evinde senaryo okurken aniden rahatsızlandı. Kısa sürede ambulansla hastaneye kaldırılan Algan'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sanatçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Siyaset ve sanat dünyası; Ayla Algan'ın vefatından duydukarı üzüntüyü dile getirdi;
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı taziye mesajıyla üzüntünü dile getirdi; "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
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AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Değerli sanatçımız Ayla Algan’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileriz" açıklamasında bulundu.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY
Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL
Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim değerli sinema ve tiyatro sanatçısı Ayla Algan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU
Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, usta tiyatro sanatçısı Ayla Algan’a Allah’tan rahmet; ailesi, dostları ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
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İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak ustamız Ayla Algan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeri dolmayacak nadide bir insan ve çok özel bir oyuncuydu. Paris’in ünlü konser salonu Olympia’da sahne alan ilk Türk sanatçı olan Ayla Algan aynı zamanda Devlet Sanatçısı ünvanına sahipti. Türk tiyatrosu ve ülkemiz çok özel bir insanı kaybetti. Tiyatromuzun duayen isimlerinden, sinema oyuncusu, öğretmen, Darülbedayi geleneğinin temsilcilerinden, eşi Beklan Algan ile Muhsin Ertuğrul’un yol arkadaşlarındandı. Ustamız Ayla Algan’ı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nden Cumartesi 10.30 da düzenlenecek bir törenle uğurlayacağız.
Teşvikiye Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedilecek. Ayla Algan’ımız, çok sevdiği, hayat arkadaşı, aşkı, Beklan Algan ile kavuşacak" denildi.
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AYLA ALGAN HAKKINDA
29 Ekim 1937'de İstanbul'da doğdu. Babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman, annesi ressam Nevzat Kasman'dır.
Ailesinin tek çocuğu olan Ayla Algan, çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. 5 yaşında başladığı piyano öğrenimini lise öğrenimi için Fransa'ya gidene kadar 11 yıl boyunca sürdürdü.
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Ortaokulu, İstanbul'daki Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'daki Versay Lisesinde okudu. Lise öğrenimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan (1933-2010) ile evlendi.
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Eşi Beklan Algan ile birlikte Amerika'da New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway'de sahne eğitimi alan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kadrosuna girdi ve 1961'de Tarla Kuşu oyunu ile tiyatroda ilk rolünü oynadı.
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1964'te yönetmenliğini Ertem Göreç'in yaptığı, senaryosu Vedat Türkali'ye ait olan Karanlıkta Uyananlar filmi ile ilk kez sinema dalında çalışmalara başladı. 1966'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği Ah Güzel İstanbul filmi ile ilk kez başrol oynadı.
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Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtmıştır.
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1971'de Paris'in ünlü konser salonu Olimpia'da sahneye çıkan Algan, 1972 yılında Paris'te Jean L. Bazault yönettiği Recamier Tiyatrosu'nda, Peter Brook'un Tiyatro Atölyesi'ne davetli olarak katılmıştır. 1972-1979 yılları arasında Paris'te yaşadı ve müzikle ilgilendi.
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1972'de Turizm Bakanlığının isteği üzerine Yunus Emre'nin 650. yıl dönümü için bir albüm hazırladı. 1975 yılında dünyaya gelen kızına Yunus Emre'den esinlenerek 'Sevi' adını koydu.
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1973'te Bulgaristan'daki Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda savaş karşıtı bir şarkı söyleyerek ikincilik ödülünü alan Ayla Algan, 'UNICEF Onur Ödülü'ne layık görüldü.
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Tiyatroda 'Hamlet' rolünü oynayan, dünyadaki sayılı kadın oyuncu arasında yer aldı. Tiyatro alanında eğitmenlik de yaptı.