New York'ta panik anları: 300'e yakın yolcu taşıyan tren başka bir trenle çarpıştı
New York'ta yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir metro treni, servis dışı olan başka bir trenle çarpıştı. Kazada 20'den fazla kişi yaralandı
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New York'ta iki metro treni çarpıştı, trenlerden biri raydan çıktı, kazada 24 kişi yaralandı.
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ABD basınında yer alan haberlere göre, dünyanın en eski metro ağlarından New York metrosunda kaza meydana geldi.
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Yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir metro treni, servis dışı olan başka bir trenle Manhattan Adası'nda çarpıştı.
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Yolcuları taşıyan trenin raydan çıkmasıyla 24 kişi hafif yaralandı.
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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.