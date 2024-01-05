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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Evde sabun paketleme ve Sazan Sarmalı ile araç satışı yapan dolandırıcı çete "Şah MAT" operasyonuyla çökertildi!

        "Evde sabun paketleme" ilanlarıyla kadınları dolandıran çete, rezidansta yakalandı!

        Bitlis Asayiş Şube Müdürlüğü, 3 farklı yöntemle dolandırıcılık yapan 6 kişilik çeteyi, düzenlenen "Şah MAT" operasyonuyla çökertti. Soruşturmada şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Çete, internet üzerinden "Evden sabun paketleme" ilanları ile birçok ev kadınını dolandırdı. Kadın isimleriyle sosyal medya hesapları açan çete, cinsel içerikli sohbet ettikleri erkeklerden şantaj kurarak para aldı. Ayrıca, "Sazan sarmalı" yöntemiyle de internet üzerinden araç satışı yaparak birçok kişiyi dolandırdı. Dolandırıcılıkta liseli öğrencilerin hesapları kullanıldı. Polis ana üslerine yemek servisi yapan çalışan kılığıyla girdi. İnanılmaz olayın detayları özel haberimizde...

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 05.01.2024 - 08:01 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:26
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        "Evde sabun paketleme" dolandırıcılığı! Şah Mat Operasyonu!
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        Bitlis Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir dolandırıcılık çetesini çökertti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, baş döndüren dolandırıcılık çetesine uzanan çalışma, 18 Kasım 2022'de, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir şikâyetle başladı.

        "EVDEN SABUN PAKETLEME" İLANI

        Şikayette bulunan bir ev kadını, internet üzerinden “Evde sabun paketleme işi için başvurular başladı” ilanı üzerine başvurduğunu belirterek, “Kapora olarak bir miktar para istediler gönderdim. Ama sonra ulaşamadım” dedi. Bu şikayet üzerine Bitlis Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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        YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTI

        Çalışma yapan polis ekipleri, yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaştı. Dolandırıcılık yöntemi şöyle yapılıyordu: İnternet üzerinden, "Evde sabun paketleme" işi ilanları veren şüpheliler, evde bu işi yapmak isteyen kişilere örneğin, “Size 30 bin liralık sabun göndereceğiz. Bu paketten 5 bin lira kazanacaksınız” diyerek, kimi başvurandan gönderecekleri toplam sabun parasının ücretini, kiminden de kapora olarak 5 bin lira para aldı. Ancak para aldıkları hiç kimseye paketlenmesi için sabun gönderilmedi.

        LİSELİLERİN HESAPLARI KULLANDI

        Bu şebekeyi tespit etmek için çalışma başlatan polis, önce mağdurun para gönderdiği hesapların kimlere ait olduğunu inceledi. Yapılan incelemede para gönderilen hesapların, lise öğrencilerine ait olduğu görüldü. Dolandırıcıların bu hesaplara aktarılan paraların izini kaybetmek için hemen kripto paraya çevirdiği fark edildi. Polisin karşısında profesyonel bir çete vardı.

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        AMANSIZ TAKİPLE İZLERİ BULUNDU

        Çetenin kim olduklarını tespit etmek için amansız bir takip başlatan polis, dolandırıcıların izlerini lise kayıtlarında buldu. Hesapları kullanılan lise öğrencilerinin okulundan mezun olan kişilerin isimleri tek tek incelemeye alındı.

        ZANLIYI LÜKS HAYATI ELE VERDİ

        Okul yıllığından yola çıkan polis, mezun olan 3 kişinin, yaşları ve ailelerinin gelirlerine oranla çok üzerinde lüks hayat yaşadığını tespit etti. Bunlardan biri 21 yaşındaki Hurşit Mert Ö.’ydu.

        KADIN KILIĞINA GİREREK ŞANTAJ

        Hurşit Mert Ö. ile birlikte 3 kişi mercek altına alındı. Mersin’de lüks rezidansta kaldıkları tespit edildi. Mahkeme kararı ile şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Takipte dolandırıcıların farklı işleri de ortaya çıktı.

        Bunlardan biri de, şüphelilerin, kadın isimlerini ve resimlerini kullanarak sosyal medya hesapları açtığı; ardından tuzağına düşürdükleri erkeklerle yaptıkları cinsel sohbet üzerinden tehdit ederek şantajda bulunduğuydu. Şantajla tuzağına düşürdükleri kişilerden para aldıkları saptandı.

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        SAZAN SARMALI DA YAPIYORLARMIŞ

        Takibe alınan çetenin inanılmaz farklı dolandırıcılık yöntemleri bir bir deşifre edilmeye başlandı. Dolandırıcılık çetesinin, 'Sazan Sarmalı' yöntemiyle de birçok kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

        BÖYLE DOLANDIRIYORLARDI

        Bu dolandırıcılık yöntemi de şöyle gerçekleşiyordu. İnternet üzerinden araç satışı yapan araç sahiplerine müşteri gibi ulaşan şüpheliler, kendilerini kamu görevinde çalışan biri olarak tanıtarak pazarlığa giriyordu. Ardından anlaştığı araç sahibine, “Noterdeki işlemler için benim yakınım gelecek. Ama sen ona kaç paraya anlaştığımızı söyleme” diyerek cüzi bir kaparo gönderiyordu. Araç sahibi ilanı kaldırır kaldırmaz, şüpheliler fotoğraflarını aldığı o aracın fotoğraflarını hemen internete koyarak satış ilanı çıkartıyordu.

        İKİSİNİ NOTERDE BULUŞTURUYOR

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        Satış ilanına gelen müşteriyle araç sahibiymiş gibi anlaşan şüpheli, müşteriye, “Notere benim vekalet verdiğim akrabam gelecek. İşlemleri o yapacak. Sen parayı bana gönderirsin. Ama akrabama kaç paraya satın aldığını söyleme” diyordu. Bu görüşmelerin ardından araç sahibi ile aracı satın almak isteyen müştekiler birbirinden habersiz noterde buluşuyor. İşlemleri yaptığı sırada aracı satın alan kişi parayı şüphelinin hesabına gönderiyor. Araç satışı yapıldıktan sonra ise gerçek ortaya çıkıyor.

        DOLANDRICILARA "Şah MAT" OPERASYONU

        Elde edilen tüm bu delillerin ve bilgilerin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düğmeye basıldı. Operasyon talimatı üzerine Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitlis, Adana ve Mersin’de bulunan şüphelilere "Şah MAT" adı verilen operasyon düzenledi.

        LÜKS REZİDANSTA YAKALANDILAR

        Lüks rezidansta kalan çetenin, olası bir polis baskınından kurtulmak için, kendilerine kapalı devre kamera sistemi kurduklarını tespit eden polis, farklı bir yöntemle içeri girdi. Yemek servisi yapan çalışan kıyafetiyle odaya giren polis, rezidansa düzenlediği operasyonla şüphelilerin merkezini çökertti.

        KAFEDEKİ GÖZALTI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Çete lideri Hurşit Mert Ö., ile 3 kişi ise bir kafede gözaltına alındı. 4 kişinin gözaltı anları güvenlik kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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        24 FARKLI OLAYLARI ÇIKTI

        Bitlis polisi tarafından yapılan çalışmayla çökertilen 6 kişilik çetenin, 24 ayrı dolandırıcılık suçu işlediği tespit edildi. Operasyonda dolandırıcı faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda telefon ve bilgisayarın yanında Glock marka silah ve fişek de yakalandı.

        DOLANDIRIRKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

        Çetenin el konulan cep telefon kayıtlarında, rezidansta bilgisayar başında tuzağına düşürdükleri kişileri dolandırdıkları anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından 4 şüpheli tutuklandı. 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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