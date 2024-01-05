7 Ekim'e yaşananların sebebi ne? İsrail ordusu 90 gün sonra araştırmaya karar verdi
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sürerken İsrail ordusu 90 gün sonra yaşananları soruşturmaya karar verdi. Saldırıların başladığı gün İsrail'de bunu kimsenin öngörememesi büyük tartışma yaratmıştı.
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İsrail ordusunun, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere komisyonlar kurduğu belirtildi.
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İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdiği ifade edildi.
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Haberde, oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedildi.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli direniş güçlerinin, 7 Ekim'de sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düzenlediği saldırı hakkında önceden istihbarat alınamaması nedeniyle İsrail içinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı.
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İSRAİL: GAZZE ŞERİDİ'NDE HALEN 136 İSRAİLLİ ESİR BULUNUYOR
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde hâlen 136 İsrailli esir bulunduğunu duyurdu.
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Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde hâlâ 136 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 3'ünün Gazze'de tutulan esirler arasında oldukları ortaya çılan "kayıp" siviller olduğunu söyledi.
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İsrail Ordu Sözcüsü, esirlerin kurtarılarak ülkeye dönüşleri için gerekli koşulları sağlamak amacıyla tüm istihbarat ve operasyonel çabaların sürdüğünü dile getirdi.
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İsrailli yetkililerin yaptığı açıklamalarda ve medyada yayınlanan son istatistiklerde, Gazze Şeridi'nde 129 İsrailli esirin bulunduğu belirtilmişti.
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İsrail'in "Walla News" haber sitesi, 2 Ocak'ta ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Hamas'ın, Katar ve Mısırlı arabulucular vasıtasıyla İsrail’e yeni bir esir takası mutabakatı önerdiği ancak Tel Aviv yönetiminin bu teklifi reddettiği ifade edilmişti.
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GAZZE'DE CAN KAYBI 22 BİNİ AŞTI
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730'u çocuk, 6 bin 830'u kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
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Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.