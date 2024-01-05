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        Haberler Dünya 7 Ekim'e yaşananların sebebi ne? İsrail ordusu 90 gün sonra araştırmaya karar verdi

        7 Ekim'e yaşananların sebebi ne? İsrail ordusu 90 gün sonra araştırmaya karar verdi

        İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sürerken İsrail ordusu 90 gün sonra yaşananları soruşturmaya karar verdi. Saldırıların başladığı gün İsrail'de bunu kimsenin öngörememesi büyük tartışma yaratmıştı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.01.2024 - 08:00 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:09
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        • 1

          İsrail ordusunun, 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere komisyonlar kurduğu belirtildi.

        • 2

          İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdiği ifade edildi.

        • 3

          Haberde, oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedildi.

        • 4

          İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli direniş güçlerinin, 7 Ekim'de sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düzenlediği saldırı hakkında önceden istihbarat alınamaması nedeniyle İsrail içinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

        • 5

          İSRAİL: GAZZE ŞERİDİ'NDE HALEN 136 İSRAİLLİ ESİR BULUNUYOR

          İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde hâlen 136 İsrailli esir bulunduğunu duyurdu.

        • 6

          Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde hâlâ 136 İsrailli esir bulunduğunu, bunlardan 3'ünün Gazze'de tutulan esirler arasında oldukları ortaya çılan "kayıp" siviller olduğunu söyledi.

        • 7

          İsrail Ordu Sözcüsü, esirlerin kurtarılarak ülkeye dönüşleri için gerekli koşulları sağlamak amacıyla tüm istihbarat ve operasyonel çabaların sürdüğünü dile getirdi.

        • 8

          İsrailli yetkililerin yaptığı açıklamalarda ve medyada yayınlanan son istatistiklerde, Gazze Şeridi'nde 129 İsrailli esirin bulunduğu belirtilmişti.

        • 9

          İsrail'in "Walla News" haber sitesi, 2 Ocak'ta ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Hamas'ın, Katar ve Mısırlı arabulucular vasıtasıyla İsrail’e yeni bir esir takası mutabakatı önerdiği ancak Tel Aviv yönetiminin bu teklifi reddettiği ifade edilmişti.

        • 10

          GAZZE'DE CAN KAYBI 22 BİNİ AŞTI

          İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730'u çocuk, 6 bin 830'u kadın olmak üzere 22 bin 438 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

          İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        • 11

          Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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