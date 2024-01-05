Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...
- 1
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.
- 2
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- 3
Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer aldı.
-
- 4
Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
- 5
7 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.
- 6
Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı. Son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Rachid Ghezzal ise kadroda yer aldı ve sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.
-
- 7
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ
Mert Günok
- 8
Onur Bulut
- 9
Necip Uysal
-
- 10
Bakhtiyor
- 11
Emrecan
- 12
Amir
-
- 13
Salih
- 14
Gedson
- 15
Rashica
-
- 16
Semih
- 17
Muleka
- 18
KASIMPAŞA: Andreas Gianniotis; Claudio Winck, Gökhan Gül, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan; Iron Gomis, Aytaç Kara; Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Julien Ngoy; Nuno da Costa
-