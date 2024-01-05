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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? - Kasımpaşa Haberleri

        Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:30
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

        • 2

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer aldı.

        • 4

          Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

        • 5

          7 EKSİK

          Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.

        • 6

          Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı. Son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Rachid Ghezzal ise kadroda yer aldı ve sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

        • 7

          MUHTEMEL 11'LER

          BEŞİKTAŞ

          Mert Günok

        • 8

          Onur Bulut

        • 9

          Necip Uysal

        • 10

          Bakhtiyor

        • 11

          Emrecan

        • 12

          Amir

        • 13

          Salih

        • 14

          Gedson

        • 15

          Rashica

        • 16

          Semih

        • 17

          Muleka

        • 18

          KASIMPAŞA: Andreas Gianniotis; Claudio Winck, Gökhan Gül, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan; Iron Gomis, Aytaç Kara; Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Julien Ngoy; Nuno da Costa

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