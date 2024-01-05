Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu

Güney Kore'nin Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), kamu faaliyetlerine ve devlet protokollerine ilişkin kapsamlı bir analize dayanarak Kuzey Kore'nin gelecekteki varisine ilişkin değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık 10 yaşında olduğu bildirilen Kim Ju-ae hakkında, babasıyla birlikte uzun menzilli bir füze testi fırlatmasını izlediği Kasım 2022'de ilk kez kamuoyunun önüne çıktığından beri, dışarıda yoğun tartışma ve spekülasyon var.

Güney Kore casus teşkilatı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un varisi olarak kız kardeşinin değil, kızının görüldüğünü söyledi.

"EN SEVİLEN VE SAYGI DUYULAN ÇOCUK"

Seul Asya Politika Çalışmaları Enstitüsü'nden analist Du Hyeogn Cha, Kim Ju-ae'nin sonunda Kuzey'in bir sonraki lideri olup olmayacağını yine de çok az kişinin tahmin edebildiğini söyledi.

Cha, Kim Ju-ae'nin resmi olarak atanmak için gereken siyasi başarılardan yoksun olduğunu ekledi. Bu noktada tecrübe anlamında kız kardeşi daha öne çıksa da şimdilik durum tersi olarak görünüyor.