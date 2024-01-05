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        Haberler Dünya Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu

        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu

        Güney Kore kaynakları, Kim Jong-un'un 10 yaşında olduğu bildirilen kızının, gelecekte babasının yerine gelecek isim olduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:14 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:45
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        Kuzey Kore'de Kim'in yerine gelecek isim belli oldu
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        Güney Kore'nin Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), kamu faaliyetlerine ve devlet protokollerine ilişkin kapsamlı bir analize dayanarak Kuzey Kore'nin gelecekteki varisine ilişkin değerlendirmesini yaptı.

        KIZ KARDEŞİ DEĞİL KIZI GEÇECEK

        Güney Kore casus teşkilatı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un varisi olarak kız kardeşinin değil, kızının görüldüğünü söyledi.

        Yaklaşık 10 yaşında olduğu bildirilen Kim Ju-ae hakkında, babasıyla birlikte uzun menzilli bir füze testi fırlatmasını izlediği Kasım 2022'de ilk kez kamuoyunun önüne çıktığından beri, dışarıda yoğun tartışma ve spekülasyon var.

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        "EN SEVİLEN VE SAYGI DUYULAN ÇOCUK"

        Seul Asya Politika Çalışmaları Enstitüsü'nden analist Du Hyeogn Cha, Kim Ju-ae'nin sonunda Kuzey'in bir sonraki lideri olup olmayacağını yine de çok az kişinin tahmin edebildiğini söyledi.

        Cha, Kim Ju-ae'nin resmi olarak atanmak için gereken siyasi başarılardan yoksun olduğunu ekledi. Bu noktada tecrübe anlamında kız kardeşi daha öne çıksa da şimdilik durum tersi olarak görünüyor.

        KURULUŞUNDAN BERİ BABADAN OĞULA GEÇİYOR

        NIS halkla ilişkiler ofisi Associated Press'e, Kim'in hâlâ genç olması, bilinen önemli bir sağlık sorunu olmaması ve en az bir çocuğu daha olması nedeniyle Kuzey'in yetki devri süreciyle ilgili tüm olasılıkları değerlendirdiğini söyledi. Kim, Pazartesi günü 40 yaşına girecek.

        Kuzey Kore, 1948'deki kuruluşundan bu yana art arda Kim ailesinin erkek üyeleri tarafından yönetiliyor. Kim Jong-un, babası Kim Jong-il'in 2011 sonlarında ölümü üzerine iktidarı devraldı. Kim Jong-il, babası ve Kuzey Kore'nin kurucu hükümdarı Kim Il-sung'un 1994 yılında ölmesinin ardından iktidarı devralmıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Kim Jong-Un
        #kuzey kore
        #dünya
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